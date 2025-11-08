屏東 混血兒跨海尋父 里長助圓夢

屏東市瑞光里長盧逸洋（左）協助日本音樂創作家佐藤香里（右）跨海尋父。（羅琦文攝）

台日混血的日本音樂創作家佐藤香里1歲就與父親分別，近年懷抱著對父親的思念，希望能跨海尋找父親，屏東市瑞光里長盧逸洋接獲「超級尋人任務」，憑著有限的線索，終於尋獲佐藤父親林先生的下落，不過林已往生。佐藤香里8日在母親與姑姑的陪伴下，共同到屏東市東山寺祭拜父親，再到瑞光里信仰中心聖母宮向媽祖感謝「協尋」。

佐藤香里1歲的時候父母離異，隨母親回到日本東京。她說，小時候常思念父親，但一直沒機會來台尋父，現在年紀增長，也比較有時間，去年12月底透過日本在台交流協會，表達想尋找父親的想法。

廣告 廣告

盧逸洋指出，佐藤香里的父親林先生是日語老師，30多年前住在瑞光里國仁醫院附近，他在今年2月接獲日本輾轉而來的尋人任務，開始設法協助找人，但附近鄰居都已換過好幾輪，線索一度完全中斷，讓他不知從何找起。

有天盧逸洋心事重重前往聖母宮，宮廟主委劉春利得知盧逸洋尋人卡關，建議他向媽祖祈願，隨後事情就有了突破性的發展，盧逸洋某天在林先生老家附近遇到一位老居民，他提供林先生的相關線索，經查，發現佐藤香里隨母親回到日本後沒多久，林先生在潮州遭遇事故不幸往生，因此，盧逸洋再從殯葬系統著手，終於找到林先生的骨灰安置在屏東市東山寺。

盧逸洋將這個好消息告訴佐藤，並且循線找到已搬遷至台南的佐藤姑姑，大家都相當感動。佐藤7日與母親從東京來到屏東，8日上午到東山寺祭拜林先生。

佐藤香里說，雖然很遺憾父親已經往生，但是能獲知父親的下落還是很欣慰，她也在祭拜時向父親說，來年有時間還會再來看他，也很感謝盧逸洋大力幫忙，讓她有機會再跟父親說說話。