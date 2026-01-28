屏東 港口吊橋改建 打造半島新地標

滿州鄉港口吊橋曾是熱門景點，因風災受損封閉。屏東縣政府耗資1億7500萬元重新整建，並優化遊憩空間。（羅琦文攝）

曾是無數遊客青春記憶、橫跨屏東縣滿州鄉港口溪出海口的觀光地標港口吊橋，因颱風侵襲導致結構受損封閉多年。屏東縣政府為復甦地方觀光，斥資1億7500萬元推動改建工程，28日舉行動土典禮。縣長周春米表示，期盼透過吊橋重生，串聯陸蟹生態與佳樂水風景區，為恆春半島注入觀光新動能。

動土典禮現場冠蓋雲集，包括周春米、滿州鄉長古榮福、立委徐富癸及多位地方民代均到場見證。周春米表示，港口吊橋承載許多人從小到大回憶，從畢業旅行、戀愛約會到成家立業後的家庭旅遊，是恆春半島最南端不可或缺的記憶符號。

廣告 廣告

屏東縣政府交通旅遊處指出，此次工程以「安全、景觀、生態、遊憩」為四大核心，預計重建1座長約188公尺的現代化觀光吊橋。除橋體本身，計畫更涵蓋艇庫、售票亭、停車場及景觀營造等配套設施。其中，艇庫將為當地獨木舟產業提供完善教學與設備收納空間，強化水域遊憩專業度，工程預計於民國116年9月完工。

交旅處表示，港口吊橋將有效整合南星溼地、陸蟹生態區與暗空觀星體驗，建構「生態導覽、遊憩體驗、旅服接待」多元服務體系。屏東縣政府期許，透過這座結合視覺景觀與教育意義的橋梁，重構恆春半島旅遊動線，讓滿州成為兼顧保育與高品質旅遊的特色鄉鎮。

交旅處長黃國維強調，港口吊橋改建不僅是單一橋體工程，更是交通部觀光署「北回之巔、微笑南灣」策略中的重要一環。作為「南星計畫」的子計畫，未來港口吊橋將如同珍珠般，串聯起嘉義至花蓮的南台灣觀光帶。