屏東、潮州就業中心設立銀髮專區 完善高、屏、澎、東銀髮服務網絡

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 為強化銀髮就業服務網絡，讓銀髮朋友在熟悉的生活圈就能獲得完善的求職協助，勞動部勞動力發展署高屏澎東分署(簡稱高分署)持續擴增銀髮就業服務據點，今（115）年1月2日於「屏東就業中心」及「潮州就業中心」成立銀髮就業服務專區，藉由更密集的服務據點，提供銀髮求職者更即時的就業服務，進一步完善高、屏、澎、東地區銀髮就業服務量能。

本次新設立屏東、潮州2處銀髮專區，使高、屏、澎、東整體服務量能進一步擴大，截至今(115)年1月整體銀髮就業服務據點及專區已有9處，貼近銀髮求職者在地需求。高分署運用勞動部「5050就業網絡合作計畫」，攜手衛生福利部、教育部、經濟部等8個部會之資源，透過補助機制共同推動中高齡及高齡人力再運用，截至114年已成功輔導19家單位參與計畫，協助中高齡者及高齡者提升就業準備力，增進重返職場信心。

屏東就業中心及潮州就業中心銀髮專區於今(2)日同步啟用，提供55歲以上或已退休的銀髮民眾一對一諮詢服務，由輔導員協助了解求職阻礙、職業能力與興趣，並透過辦理就業促進課程，幫助提升就業自信。開幕首週（1月2日至1月9日）兩處專區也同時舉辦「銀髮友善迎新活動」，邀請銀髮朋友交流求職經驗，活動期間每日前10名前來諮詢且符合資格的民眾即可獲得宣導品1份，讓銀髮朋友在輕鬆友善的服務中，踏出重返職場的第一步。

▲勞動部高分署於屏東及潮州就業中心成立銀髮就業服務專區，未來在地銀髮民眾可以就近諮詢及尋職。（圖／勞動部高屏澎東分署）

高分署表示，隨著高齡人口持續成長，企業對銀髮勞動力的需求亦日益增加，銀髮族回流勞動市場的意願亦逐年提升。為回應勞動力變化趨勢，高分署自105年起逐步建構區域銀髮服務網絡，包括設置高屏澎東區銀髮人才資源中心1處，輔導高雄市、屏東縣及台東縣政府設立銀髮人才服務據點4處，並於台東及澎湖就業中心設立銀髮就業服務專區2處，持續擴增在地服務量能。

勞動部高屏澎東分署長郭耿華表示，高分署將持續推動銀髮人才運用服務，持續與各縣市政府及各部會合作，建構區域銀髮就業服務網絡，歡迎有意願重返職場的民眾，或是有意願聘用銀髮人才的企業多加利用。此外，勞動部還推出「職場支持輔導補助」、「職務再設計」、「職場學習在適應」、「繼續僱用高齡者」、「中高齡者退休後再就業準備協助」與「僱用退休中高齡者及高齡者傳承專業技術及經驗補助」等方案支持中高齡及高齡者就業。對於中高齡及高齡就業議題有興趣的民眾或事業單位，請至「45+就業資源網」https://45plus.wda.gov.tw或撥打銀髮中心專線07-7252586、屏東中心銀髮專區專線08-7559955、潮州中心銀髮專區專線08-7882214洽詢。