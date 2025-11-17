屏東「狂客音樂祭」卡司曝！Ella、蕭煌奇、許富凱、理想混蛋連唱2天

屏東縣客家音樂盛典「2025狂客音樂祭」將於22、23日在內埔鄉六堆紀念公園登場，由Ella陳嘉樺、許富凱、蕭煌奇、理想混蛋接連開唱。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣客家音樂盛典「2025狂客音樂祭」將於22、23日在內埔鄉六堆紀念公園登場，由Ella陳嘉樺、許富凱、蕭煌奇、理想混蛋接連開唱，同時現場還有高達6米的巨型裝置藝術供民眾拍照打卡，以及逾60攤的好客市集，2天活動全部免費進場，將為大家帶來最狂最精采的客家音樂饗宴。

屏縣府表示，狂客音樂祭首日將由金曲歌后Ella陳嘉樺與邱淑蟬、金曲歌王羅文裕及許富凱、J HALL、張涵雅、Hot shock等跨界合作；第二天則由金曲歌王蕭煌奇、金曲歌后朱海君、山狗大後生樂團與理想混蛋、粹垢、Ozone等團體，帶來精彩演出。

屏東縣客家音樂盛典「2025狂客音樂祭」將於22、23日在內埔鄉六堆紀念公園登場，由Ella陳嘉樺、許富凱、蕭煌奇、理想混蛋接連開唱。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

縣府進一步指出，活動現場還有好客市集，除有可可、釀醬、六堆黑豬與米食等屏東客家產業外，還匯集特色美食與文創進駐，規模超過60家品牌，且市集廊道以「正能量」客語文字三角串旗布置，抬頭一看就能學到「每日盡好」、「相信自家」等正能量客語，搭配由西班牙設計師創作的狂客巨寶，融合在地客家文化元素。

此外，現場還有高達6米的巨型裝置藝術，縣府客務處指出，該裝置藝術與主視覺入場牌樓成功營造狂客音樂祭環境氛圍，將會是熱門的拍照打卡點，另外還有說客語送好禮與藍染、粄食、紙傘等客家文創手作體驗，民眾在會場與藝術裝置拍照上傳Facebook、IG，即可限量免費體驗客家文創手作。

客務處表示，活動市集從下午4時開始，演唱會則為晚間6時至9時，都為免費入場，活動現場還設有身心障礙者復康巴士接駁，縣府誠摯邀請大家「共下來尞」，詳細資訊請至屏東縣政府客家事務處粉絲專頁查詢。

