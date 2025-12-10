屏東 獅子鄉長龍虎鬥 決勝西瓜、風電

獅子鄉長朱宏恩（右四）將尋求連任，獅子鄉代表會主席韋忠貞（右三）據聞有意出馬角逐鄉長。圖為日前眾人前往楓港溪，會勘種西瓜影響部落族人生活的情況。（本報資料照片）

民國115年大選步步逼近，屏東縣獅子鄉長戰役開打，現任鄉長朱宏恩將爭取連任，現任代表會主席韋忠貞有意擔任挑戰者競逐鄉長，地方分析，朱、韋雙方都有相當厚實的基層實力，也相當關心各項地方議題，選情呈現五五波態勢，預料楓港溪種西瓜及風電解方將成為此次選戰的勝負關鍵。

獅子鄉是全縣行政面積最大的鄉鎮，總人口數卻僅4819人，選舉人口數平均落在3000多人，雖然人數不多，但每逢選戰競爭一向激烈。地方人士表示，原鄉地區選舉向來都是比拚家族勢力，親族關係遠勝政黨，只有前幾屆出現過一次前任鄉長侯金助代表民進黨挑戰當時的國民黨籍鄉長孔朝，其他很少有候選人會強調自身的政治色彩。

民國107年鄉長選舉，獅子鄉出現前所未有的8搶1大戰，創下鄉史上最激烈的一次選戰，加上議員選舉，僅一個村就出現10餘個後援會。地方人士表示，參選爆炸的結果，導致家族派系大洗牌，不過，此次選舉應該不會重現參選大爆炸情況。

地方人士指出，朱宏恩擁有現任優勢，他也在近年為獅子鄉爭取多項福利與建設，此次要再度爭取連任；而韋忠貞上次參選鄉代順利連任，且還當上代表會主席，實力頗強，他將擔任最強挑戰者，與朱宏恩爭奪鄉長寶座。雙方在地方上各有優勢，實力五五波，預料朱、韋之戰會是一場龍爭虎鬥。

地方人士表示，獅子鄉長選舉除了比拚原鄉家族勢力，近來楓港溪種西瓜以及楓港溪開發風電等議題，也將成為此次選戰的角力戰場，尤其楓港溪種西瓜的情況，生活遭受影響的地區正是丹路村與楓林村，該處人口數眾多，是每次選戰兵家必爭之地。

地方人士指出，朱、韋的地方實力差距不大，也都相當關心族人的生活環境，想為族人盡一分心力，若有人能對楓港溪種西瓜、風電議題提出解方，相信將對選情有不少加分效果。