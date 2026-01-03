屏東 琉球鄉議員選舉 鄉長任滿欲轉戰

琉球鄉長陳國在已兩任，有意轉換跑道改選縣議員。（本報資料照片）

屏東縣議員王薇茗對於是否尋求連任或是改選鄉長，都尚在思考中。（本報資料照片）

琉球鄉是屏東縣唯一離島，縣議員為第七選區，應選一席。琉球鄉長陳國在已兩任，有意轉換跑道改選縣議員；現任議員王薇茗3日則表示，對於是否尋求連任或是改選鄉長，都尚在思考中。其他鄉長與議員選舉潛在人選則還有數人觀望中，尚未表態。

以政黨屬性而言，琉球鄉是屏東少見原鄉以外，藍大於綠的地方，民國111年縣長選舉時，國民黨候選人蘇清泉在琉球鄉拿下4615票，幾乎是民進黨候選人周春米2457票的一倍，但離島的特性，漁、農會系統也相當強，不論是鄉長或縣議員，候選人幾乎都是以無黨籍參選居多。

鄉長選舉部分，由於陳國在已2任，是一個全新局面的開始。地方傳出，現任議員王薇茗可能會轉換跑道改選鄉長，但記者致電王薇茗，她表示，對於是否尋求連任或是改選鄉長，都尚在思考中。

王薇茗是3屆議員，本屆雖然以無黨籍參選，但家族皆屬藍營，王薇茗在98年順利接下母親前議員王林美足的棒子，延續家族政治路，深耕琉球漁、農會已久，具有一定基本盤。地方人士指出，雖然王薇茗對選舉並未表露篤定參選的意願，但屏東縣議長周典論近期內曾拜訪王薇茗，勸進她為藍營在琉球鄉保留一片藍天。

地方也傳出，曾參選縣議員的前立委蘇震清助理、前鄉代陳建興曾透露參選鄉長意願，並且在地方相當活躍。

在議員選舉方面，陳國在鄉長任內爭取離島醫療、推動綠色觀光，另外也相當勤於跑紅白帖，這種接地氣的耕耘，也讓他獲得許多鄉民的支持。地方人士評估，如果王薇茗繼續尋求連任，將是激烈的龍爭虎鬥，但如果王薇茗改選鄉長，陳國在轉換跑道並不困難。

地方入士指出，目前鄉長與議員選舉還有幾位鄉代與村長級別潛在人選，但都尚在觀望，如果觀察選情有可為，就會表態參選，而漁會和農會系統，也會看情況推派特定鄉代級別人士出馬。