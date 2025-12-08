屏東 男自首2年前殺人 警調查釐清

屏東縣一名22歲蔡姓男子，7日晚間6時許自行到枋寮派出所投案，自稱2年前在南投涉嫌殺害當時57歲劉姓女子，再載到南投與彰化交界的偏遠地區棄置橋下，但因時隔2年，警方帶蔡男前往尋找，連死者遺體也找不到，因諸多疑點尚未釐清，警方目前正深入了解中。

據了解，蔡男居無定所，目前暫住恆春，在墾丁打工，劉女疑有放貸借款，兩人傳出有債務糾紛，民國112年10月，兩人在南投一處民宅內談判，劉女疑要蔡男幫她討債，兩人發生爭吵，蔡男一氣之下竟徒手將劉女掐死，事後在心慌之下，將劉女遺體打包後，開車沿著南投139縣道亂開，最後在南投與彰化兩縣交界處棄置在橋下。

廣告 廣告

事隔2年，蔡男一直覺得良心不安，最後決定自首，原本打算從恆春要到南投投案，但車子坐到枋寮，突然覺得路途遙遠會花很多錢，於是才到枋寮，就決定到派出所自首。

蔡男走進派出所時神情複雜，各單位調查後，發現劉姓婦人獨居多年，劉女家屬去年1月曾通報失聯，其子因多次聯絡不上母親、擔心恐遇不測，曾向警方報案協尋，時間點與蔡男描述相符，讓這起1年多的失蹤案出現重大突破。

枋寮分局與屏東縣警局刑警大隊隨即成立專案小組，並帶蔡姓男子前往南投、彰化交界棄屍地點指認，但2年過去，現場已找不到劉女屍體，屏東警方只好帶著蔡男到南投，連絡劉女的兒子製作筆錄，目前尚有諸多疑點，包括死者身分確認、遺體位置、犯案動機是否如蔡男所述，都有待釐清，兩地警方已組成專案小組，全案依殺人罪嫌深入偵辦。