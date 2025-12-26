屏東「移動鴿舍」驚天一勾！電桿傾斜電線調了…誇張場面曝光

社會中心／洪正達報導

郭男駕駛的大貨車載運一座鴿舍，行經該處時勾住電線導致電桿傾斜停電。（圖／翻攝畫面）

屏東新園鄉26日發生一起因車禍引發的停電事故，當時郭姓男子駕駛大貨車載運一座鴿舍，行經新園鄉台17線興龍路段時，因勾住上方電線導致電線桿傾斜導致停電，所幸該電線桿為用戶自備，僅該用戶停電，後續經台電整修後已在中午復電。

東港分局指出，26日早上9點半左右接獲在新園鄉南興路發生車禍，派員趕抵後，初步了解為郭男（68歲）駕駛大貨車載運鴿舍，但鴿舍行經該路段時勾到電線，導致致電線垂落電桿傾斜，現場無人員受傷，駕駛經酒測無飲酒，所幸無人受傷也無酒駕，駕駛則依相關法規開罰。

