屏東 罷綠委假連署 許宇甄否認知情

國民黨組發會前主委、立委許宇甄9日赴屏東地院針對罷免伍麗華不實連署案出庭，庭訊後匆匆離去。（羅琦文攝）

屏東地院審理罷免民進黨原民立委伍麗華不實連署案，9日傳喚國民黨組發會前主委、立委許宇甄。許否認犯罪，強調不知情亦未指示任何人抄寫名冊。全案屏東地檢署於去年共起訴9人，目前包括許宇甄、立委盧縣一、罷免案領銜人張芳碩不認罪外，其餘6名國民黨工、幹部及志工皆已認罪。

屏檢偵辦伍麗華罷免涉不實連署案，去年10月依偽造文書、違反選罷法及個資法等罪，起訴許宇甄及組發會副主委黃碧雲、組發會專委謝友光、李得全、組發會編審柯達昱、隋承翰、志工團長萬培傑、立委盧縣一、罷免案領銜人張芳碩共9人。

屏東地院昨日進行準備程序庭，被告與檢方主要針對部分證據能力產生爭執，許宇甄委任律師表示，檢方偵辦時提出許宇甄與國民黨組織部主任徐孟正的Line對話紀錄不完整，且部分證據屬傳聞證據，沒有和當事人對質過，故不具證據力，另外，部分對話沒日期，也看不出是不是連續對話，要求檢方提供完整對話紀錄。

檢方表示，偵查過程中有提供對話紀錄給許宇甄閱覽，許未提出爭執；至於許的律師主張對話紀錄不完整，代表對方有看過完整對話紀錄，應由對方提供。證人部分，要求傳喚徐孟正、黃碧雲及李得全出庭和許宇甄對質。

許的律師則說，偵查時檢方未提供完整對話紀錄，且刑事訴訟法規範，證據要由檢察官負舉證責任，而非由被告舉無罪證據，要求調取完整對話紀錄，若無法調得，則要求勘驗徐孟正遭另案扣押的手機。

伍麗華的委任律師表示，許宇甄稱沒有指示抄寫，但全案其他被告認罪，皆指受黨內高層指示，抄寫地點就在中央黨部，認為許宇甄所述不實。