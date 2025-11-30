屏東 訪部落誤食毒草 消防漏夜救援

4男1女民眾到屏東縣霧台鄉舊好茶部落訪友，11月29日傍晚在山上疑將大花曼陀羅葉當野菜煮泡麵，發生身體無力、幻覺、精神恍惚、皮膚潮紅情形，向屏東縣消防局求救。搜救人員漏夜上山營救，昨凌晨找到5人，經補充水分休息後，在清晨已緩解，由搜救人員陪同在下午2時許平安下山，後來身體恢復，無需送醫，但因未辦登山保險挨罰。

舊好茶部落位於霧台鄉深山，海拔950公尺至1050公尺之間，路途遙遠，消防局獲報後，派出6車15人前往救援。搜救人員攜帶登山、急救等裝備漏夜趕往，昨凌晨找到5人，意識皆清醒，其中3人症狀較嚴重，經補充水分休息後，天亮時症狀已緩解。

據了解，5人在溪邊煮泡麵時，誤將大花曼陀羅當假酸漿葉，放進泡麵烹煮，之後出現身體不適、幻覺等症狀。據衛福部食藥署資料，大花曼陀羅整株有毒，主要有毒成分為生物鹼，誤食會影響神經系統。

屏東科技大學森林系教授王志強表示，假酸漿葉是原住民常用來製作傳統美食「吉拿富」的食材，外觀與大花曼陀羅葉子相似，若沒有拿來對比，一般人不容易認出來，比較容易辨識的是，假酸漿葉的葉子是對生，即兩兩互對，大花曼陀羅是互生，即一節一生；另外如果開花時，假酸漿葉的花呈粉紅色，長在枝叢上方，大花曼陀羅則多長在枝叢中間，花朵下垂。

據了解，5人從中北部南下霧台鄉舊好茶部落訪友，11月28日從三地門鄉三德檢查哨入山。消防局查出，5人違反《屏東縣登山活動管理自治條例》第6條的未辦理登山保險，將依法開舉發單，可開罰1萬到5萬元。