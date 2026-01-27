屏東 走春勝地 勝利星村星花開美翻

屏東燈節日前璀璨登場，其中以眷村文化為底蘊的勝利星村燈區，今年以「星花開」為主題，透過花藝與光影交織，將歷史場域幻化為繁花盛放的夢幻之境。隨著農曆春節將至，園區內人氣餐飲名店年節預約早已一位難求。

根據觀光署最新統計，勝利星村去年造訪人次突破725萬。屏東縣政府文化處表示，勝利星村多元的產業進駐與獨特歷史氛圍，成功轉化為強大的觀光動能，隨著燈節登場與春節連假到來，預計將再度蟬聯南台灣最受歡迎的走春景點。

文化處指出，今年勝利星村燈區精心規畫15組主題燈飾，讓民眾在眷村的巷弄轉角間，都能與驚喜相遇。將軍之屋前的「記憶之花」以巨型花朵造型呈現，夜間透過光影層層綻放，象徵對風華年代的感懷；「花之路」以繁花構築成花隧道，引領遊客步入奇幻花境，象徵著新的一年幸福綻放。

遺構公園利用斷垣殘壁的空間特性，設置「花仙子的衣裳」、「火樹螢花」、「鏡花奇緣」等燈組，讓殘跡與花藝光影相互輝映。成功區「馬到成功」燈組以童年記憶中的搖搖馬為設計發想，打造超大型應景燈飾，懷舊復古造型呼應園區歷史場域特色。

文化處指出，園區內的人氣餐廳與文創品牌也迎來高峰，同步推出滿額贈福袋、年節商品優惠等活動，不少餐廳店家透露，年節期間的預約早在一、兩個月前便已宣告客滿，詢問電話多到「接線生快崩潰」，只能對向隅的民眾說聲抱歉，建議在走春賞燈之餘，多加利用園區內的烘焙與伴手禮店家。

屏東燈節1月24日晚間正式點亮，共有縣民公園、萬年溪、勝利星村及龍頸溪畔客家燈區等四大燈區，一路亮燈到3月8日。