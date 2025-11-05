屏東 車禍死亡冠全國 民代籲設專責局處

屏東縣議員梁育慈（中）5日業務質詢時指出，屏東恐淪為「死亡車禍之都」，她建議縣府應成立交通專責局處，才能達到全方面交通治理。（謝佳潾攝）

據交通部統計，今年1至7月屏東縣每10萬人車禍死亡數居全國第一，去年也高居冠軍，縣議員梁育慈5日質詢時憂屏東恐淪為「死亡車禍之都」，建議縣府應成立交通專責局處，對此，交通旅遊處表示，將在道安會報上提出討論。

「屏東可能是死亡車禍之都！」梁育慈提出交通部道安網數據表示，在今年1至7月交通事故30天死亡人數統計中，屏東縣每10萬人死亡數為12.93人，位居全國第一，而去年屏東也是全國之冠，再看歷年車禍死傷數據，屏東縣屢創高峰，前年達新高有2萬3000餘人因車禍傷亡，去年也有2萬2000多人。

她接著提出屏東縣近3年交通罰鍰歲入概況說，每年決算數都高於預算數，執行率都超過百分百，但從交通事故發生率來看，「開罰真的有用嗎」？

她認為，沒有主責的交通局處做全盤規畫、通盤檢討，才是交通無法改善的問題所在，紅綠燈要找警察局、標線要找道路主管機關、停車格要找交旅處，在這樣的制度下怎麼可能做到全方面的交通治理？

梁育慈進一步指出，民國111年12月26日的交通部道路交通安全督導委員會上，就有委員點出，屏東肇事死亡率全國第一，需在組織上加強，目前僅靠交旅處，建議思考成立交通專責單位，以利協力分工，且相關改善措施及科技執法、成效追蹤，都須仰賴專責單位負責，由此可知，縣府有必要成立交通專責局處。

對此，交旅處長黃國維表示，目前交旅處承辦業務有陸海空運輸發展與改善、停車系統、違規停車拖吊、道安平台會議等，對於是否成立交通專責局處，這議題將於道安會報上提出討論。