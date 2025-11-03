屏東 野溪未登錄地 私種西瓜無人管

屏東縣楓港溪有瓜農於河床地種西瓜、施肥造成環境衛生問題，嚴重影響獅子鄉新路部落居民生活。立法院衛環委員會3日到獅子鄉會勘，竟有數十公頃未登錄地種滿西瓜，卻找不到主管機關。鄉民氣憤指出，2星期前會勘就已發現這些西瓜田，如今毫無進展，希望政府重視部落居民生存。

立院衛環委員會召集人蘇清泉、委員盧縣一昨日邀集環境部、國產署、水利署、能源署、原民會、法務部、獅子鄉公所等中央與地方機關，中午到楓港溪河床地西瓜田會勘，再到獅子鄉公所座談。

楓港溪是縣管河川，主管機關屏東縣政府未派人參加會勘，令蘇清泉、盧縣一、屏東縣議員李紀財、丹路村長高基銘、楓林村長宋銘德及多位鄉民大為不滿。

盧縣一指出，10月20日會勘時就知道未登錄土地不在合法承租種西瓜的範圍內，還要再三找責任歸屬，讓鄉民情何以堪。蘇清泉則訝異竟有這麼大片無人管的土地種西瓜，簡直是美濃大峽谷再現。

高基銘指出，如此重要議題卻沒有看到縣府人員，現場有很多問題都必須靠縣府回答，地方官員如此對待自己鄉親，弱勢的鄉親沒權益。且10月的會勘大家已經看到沒有在合法承租範圍種西瓜、使用惡臭雞肥、私設便道破壞河堤等違法事實，結果縣府罰了一個不痛不癢的2萬5000元，如何彌補數10年來對鄉親的傷害。

許多鄉民在座談會時紛紛大吐苦水，羅姓鄉民表示，曬衣服時上面停滿蒼蠅、嘴巴張開就吃到蒼蠅。更有鄉民拿出一大張黏蠅紙，滿滿的蒼蠅令人怵目驚心。

國產署屏東分署副分署長鍾竹英表示，在未登錄土地部分需先釐清管理機關，楓港溪是縣管河川，如果是河川區域內屬縣府，河川區域外有原保地及保安林地，則屬原民會或林保署登錄管轄，若都非屬上述3機關，則國產署會登錄管理，因此第一步需請縣府先將河川區域線先釐清，後續國產署會邀集原民會、林保署及鄉公所確認管理單位。