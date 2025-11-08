屏東「金腳印獎」熱鬧頒獎（1） (圖)

【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】眾所周知，多給予大腦刺激，可幫助維持認知能力，但究竟應該怎麼做呢？根據《獨立報》報導，英國神經科Steven Allder醫師表示，學習演奏樂器可刺激大腦關鍵區域、改善情緒並增強長期認知功能。接觸音樂永遠不嫌晚，來到晚年，無論是重拾年輕時對某種樂器的熱情，還是踏上全新的學習之旅，都有機會以愉快的方式維持大腦活力。 彈奏樂器益處多 練腦力還帶來愉悅情緒！ 學習音樂並非是年輕人或具有音樂天賦者的專利，Allder醫師說明了學習樂器對銀髮族大腦健康的多項好處: 1. 幫助增強記憶力： 學習和演奏樂器時，大腦需要閱讀音符、協調動作和回憶旋律等複製的處理過程，這能強化與記憶和注意力相關的腦神經。就像鍛煉身體一樣，反覆練習能強化這些路徑，改善工作記憶（working memory）和長期記憶。研究顯示，音樂家通常具有更好的記憶力和認知彈性，顯示持續學習音樂、演奏等活動，有助於大腦更能抵抗老化帶來的衰退。 2. 促進神經可塑性： 神經可塑性（neuroplasticity）指的是大腦適應、學習並改變結構與功能的能力。60歲以上的人學習樂器，每堂課都需要動作協調、聽覺

健康醫療網 ・ 10 小時前