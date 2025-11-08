屏東「金腳印獎」熱鬧頒獎（3） (圖)

其他人也在看
金瑞治水園區 守護城市自然生態
記者范瑜／專題報導 金瑞治水園區位於臺北市內湖區，除調洪功能外，非汛期可提供市民運動休憩及生態教育場域，園區綠樹成蔭，風景優美，除有環湖人行步道，也規劃花卉植青年日報 ・ 4 小時前
中華奧會選任委員改選 郭婞淳、周天成任運動員委員會委員
中華奧會在今天進行第14屆選任委員選舉，其中運動員委員會推薦之選任委員為「舉重女神」郭婞淳以及「羽球一哥」周天成，另外也選出35位的一般選任委員，包括唐嘉鴻、黃渼茜等現任運動員。 一般選任委員當...聯合新聞網（運動） ・ 8 小時前
高市長選戰沒超級英雄？謝寒冰爆秘辛：我曾跟韓國瑜說這8字
針對2026高雄市長選舉，前立委郭正亮表示，國民黨立委柯志恩跟民進黨立委賴瑞隆兩人都不夠強，柯志恩並沒有前高雄市長、立法院長韓國瑜那種能夠跟基層得到共鳴。媒體人謝寒冰透露，當年韓國瑜選高雄市長時，他曾當面對韓國瑜說，「加油，但是希望不大」。因此他認為，現在高市長選戰雖然沒有超級英雄出現，但並不代表到了那個節骨眼，不會有。中時新聞網 ・ 8 小時前
小琉球今辦「小島野台」演唱會 因應颱風週一午後起船班停航
把握颱風來襲前最後機會到小琉球聽演唱會！屏東縣政府今天晚間將在小琉球航空站的停機坪舉辦「小島野台」演唱會，金曲歌王蕭煌奇將領銜登台。演唱會過後，小琉球因為鳳凰颱風的侵襲，已有船班宣布將於週一午後停航。預估交通船至少停航至週三小琉球今年旺季不旺，因為七月颱風的緣故，許多遊客將旅程往淡季延期，本週末小島自由時報 ・ 10 小時前
花毯節.小琉球湧遊客「好天氣快玩」 蚵農防颱急收蚵棚回港
台中市 / 綜合報導 鳳凰颱風來勢洶洶，台中花毯節今（8）日開幕，有民眾趁颱風來之前，趕快先去拍照，因為如果到時候風雨影響，花況不佳可能就會關園，屏東東琉線碼頭今天一早也是湧入遊客，趁好天氣到小琉球玩，不過島上業者不敢掉以輕心已經開始防颱，把生財工具，獨木舟、SUP等先收好，另外嘉義蚵農也是抓緊時間，將蚵棚收進港內。6萬株波斯菊、百日草等花卉隨風飄搖，還有飛天小女警造景，超級Q吸引民眾拍照打卡，台中花毯節8日上午開幕，吸引大批遊客出遊賞花，民眾說：「感覺(鳳凰颱風)那個風滿大的，想說趕快趁今天(8日)，第一天開幕來看看。」種苗改良繁殖場長張定霖說：「陣風超過8級以上會倒，如果強降雨的話，就會壓垮，花況如果已經不適合觀賞的話，就會關場。」趁颱風還沒來，趕快玩的還有這，一早東琉線滿滿的遊客，都要搭船去小琉球玩，不過島上居民面對颱風可不敢掉以輕心，船上也開始載物資，因為10日下午就是末班船，1112號也確定停航2天，小琉球業者也抓緊時間先防颱。屏東小琉球業者說：「所有東西都要收起來，不然會被吹走。」屏東小琉球業者說：「獨木舟，SUP，都會陸續搬回來店裡。」同樣繃緊神經的還有嘉義布袋，蚵農紛紛把蚵棚收進來，加緊固定作業，就擔心颱風期間，強風大浪，會造成嚴重損失，嘉義蚵農說：「趕快來整理，不然颱風來整個都不見。」嘉義蚵農說：「颱風路線，感覺會很嚴重，怎麼變化是還不知道，先預防起來。」蚵農想起之前颱風把10幾個蚵棚都吹走了，實在心疼，所以這回就算蚵還不大，也先收回來港內，東石蚵農同樣加緊作業能收多少是多少，嘉義蚵農說：「大家盡量防颱，像這個棚子用好也要固定好，我之前養在布袋港外面那邊，(颱風來)整個都不見。」嘉義蚵農說：「現在蚵還很小(但還是得先收)，大家都很害怕啊，怎麼可能不會影響。」鳳凰颱風來勢洶洶，民眾趁好天氣趕快出遊，業者蚵農也加緊腳步先準備防颱，只求損害降到最低。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
台中畫家劉侑誼「光影之間・平凡之美」個展開幕 上百人感受縱逝美好
台中畫家劉侑誼首次個展「光影之間・平凡之美」今（8）日下午在大墩藝廊開幕，劉侑誼則以「垂死的掙扎」描繪海洋污染畫作，奪得2016臺灣藝術研究院主辦台灣國展油畫獎，也曾獲台中美展油畫金牌等40多座獎項，即日起至11月26日展出數十幅國內外寫生，劉侑誼感動說，畫作不為張揚，只為細細凝視稍縱即逝的美好。自由時報 ・ 9 小時前
時光不停歇 慈大附中校友憶25年前
花蓮慈大附中，25周年校慶，邀請師長以及1到4屆的國小畢業生回歸，一同挖出25年前，埋下的時空膠囊，裡頭都是當年青春的記憶與承諾，不少畢業生也從外地回來參與，還有退休老師也特別出席，多年沒見，更加...大愛電視 ・ 8 小時前
總統：啟動健康台灣深耕計畫 讓國人活得更健康
（中央社記者沈佩瑤台北8日電）迎戰超高齡化社會，總統賴清德上任以來持續推動「健康台灣」國家重要政策，他今天說，將透過提高健保總額、啟動5年共489億元「健康台灣深耕計畫」，讓國人活得更久更健康。中央社 ・ 9 小時前
韓籍啦啦隊來台當一日外送員！ 李瑞允雨中送貨超熱血
生活中心／陳佳侖 台北報導韓國KBO職棒KT巫師啦啦隊「Lady Wiz」成員李瑞允，日前跟著球隊來台交流，清新氣質也被快遞平台相中，邀請她擔任一日快遞員。民視 ・ 8 小時前
林智鴻公益列車 推親子共學體驗職人精神
[NOWnews今日新聞]由高雄市議員林智鴻與高雄市社會福利慈善總會共同主辦的「善循環・愛永續」【公益列車×小小職人】活動，今(8)日於鳳山五甲龍成宮熱鬧登場。活動結合公益、教育與親子體驗，匯集社會愛...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
曾沛慈從天而降美呆全場驚呼！ 邀請4千粉絲擁抱獨一無二的回憶
曾沛慈出道18年，8日首度站上北流舞台開唱，吸引超過4千名歌迷現場捧場，金曲連發超過2小時，開場曾沛慈身穿白色禮服坐在佈滿花朵的鞦韆上，宛如仙女從天而降，以〈搶先看〉華麗登場，接著是超經典的歌曲〈黑框眼鏡〉搭配舞者動感十足，緊接著〈關於愛這件事〉三連發揭開序幕，充滿青春氣息又帶著成熟韻味，讓粉絲大呼「這就是初戀的模樣！」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
很多人不知道！機車「常見加裝物」恐被檢舉吃罰單
很多人不知道！機車「常見加裝物」恐被檢舉吃罰單EBC東森新聞 ・ 7 小時前
白百何東京影展失影后不忍了爆料黑箱 頒獎前兩天被通知「可以回去了」
曾獲金馬獎提名的中國大陸影后白百何，今年以電影《春樹》角逐東京國際電影節，不過5日頒獎典禮上，以該片得獎的是戲份較少的男主角王傳君而非她，事後她在網上發文「還能這麼操作」引發外界熱議。對此白百何再度發文解釋，直接喊話「人品重如山，良心比金貴」。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
新北耶誕城 侯友宜：不限板橋下一步擴大與各區結合呈現國際IP
2025新北歡樂耶誕城將於11月14日開城，至12月28日連續45天在板橋舉行系列活動。往年耶誕城期間有民眾反映交通打結。新北市議員提議是否可能將板橋耶誕城觀光效益分散至其他地區。市長侯友宜今天表示，這是下一步要做的事，耶誕城不僅不會停辦，未來將一步步擴大，與各地區做結合， 以國際IP呈現。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
漫遊秋季山林 東勢林場攜手新社花毯節11/08-30推門票65折優惠
一年一度的「2025新社花海暨台中國際花毯節」將於11月8日至11月30日在新社登場，東勢林場同步響應，推出期間限定的入園優惠與聯名好康，只要與「新社花海」、「農村繽菓室」合照入園，皆可享門票折扣優惠，邀請全國遊客一同漫遊山城、賞花遊林，體驗臺中秋冬最繽紛的花季盛事。東勢林場遊樂區場長莊宜蒼表示，今年我們與新社花毯節攜手推出門票優惠，活動期間民眾只要憑「與新社花海」、「農村繽菓室」合照入園東勢林場，就享有門票160元的優惠(原價250元)，此外，凡於東勢林場遊樂區內消費（不限金額），憑發票即可至新社花海「農村繽菓室」展館服務台，兌換「大甲溪白冷冰棒」乙支。這項聯名活動不僅串聯兩大景點，更以甜蜜冰棒作為在地風味的象徵，讓遊客在花海與森林間留下沁涼回憶。東勢林場以豐富的森林生態與四季花卉聞名，園區內步道、露營區及生態觀察設施完善，是中部地區熱門的自然旅遊勝地。今年特別配合花毯節推出優惠方案之外，園區現正推出每日限量10間的「花漾森林住宿專案」，入住林間木屋並可體驗手作「心想事橙」吊飾，為旅程增添溫馨寓意。二人房優惠價2,400元起，提供遊客舒適又具特色的住宿選擇。東勢林場也期望藉由新社花毯台灣好新聞 ・ 1 天前
揭秘麥可傑克森傳奇一生！窺探「流行天王內心世界」
揭秘麥可傑克森傳奇一生！窺探「流行天王內心世界」EBC東森娛樂 ・ 1 天前
中職／味全龍23日大巨蛋辦感謝祭 帳篷套組超吸睛！近距離看小龍女演出
中職賽季在上個月正式劃下句點，為了感謝球迷一整年的支持，味全龍7日宣布11月23日將在台北大巨蛋舉辦年度感謝祭，邀請所有龍迷共襄盛舉，一同回顧今年精彩的賽季。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「高雄遊樂園」11/7台北ITF盛大展開 暖冬遊高雄 食宿遊購行全方位滿足
【記者羅伯特／綜合報導】全台最大國際旅遊盛會「2025 ITF台北國際旅展」11月7日至10日在台北南港展覽館 […]民眾日報 ・ 1 天前
鄭麗文堅稱白色恐怖秋祭不紀念吳石 主辦單位採通標明「吳石烈士」打臉
國民黨主席鄭麗文今天（11/8）下午出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，傳出共諜吳石是紀念對象之一，鄭麗文一再提到該活動並無紀念吳石，主辦單位也說活動不針對吳石等特定犧牲者祭悼，不過查看這場活動的採訪通知，卻寫著「吳石、朱楓等烈士的犧牲，卻是台灣五○年代白色恐怖的開始，倖存的政治受難者」還說他們「出獄後仍堅守紅色信仰」。太報 ・ 10 小時前
ITF台北國際旅展今開幕 「漾．新北」限量好康一次到位
記者蔡琇惠／新北報導 2025 ITF台北國際旅展今（7）日於台北南港展覽館盛大開幕…中華日報 ・ 1 天前