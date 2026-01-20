屏東 黑心豬腸掀食安風暴 3人起訴

屏東地檢署偵辦食安案件，發現百威食品公司涉嫌使用工業用雙氧水漂白豬大腸，以提升賣相，清查共2355公斤黑心大腸流向台北、桃園、屏東及高雄等地。全案近日偵結，檢方依違反《食品安全衛生管理法》起訴公司及公司負責人楊峻銘、蘇姓與陳姓員工等3人，張姓會計則是緩起訴，其他員工不起訴。

百威食品公司位於台北市大同區，主要經營畜產品批發及零售，並在屏東長治鄉設有廠房，執行處理豬隻內臟及銷售等業務。去年中秋節前夕，公司竟爆出黑心豬大腸食安風暴。

屏檢調查，楊峻銘因客戶反映所銷售的豬大腸成色、品項不佳，為避免遭退貨而損失，並為提高產品賣相，竟指示張姓會計以每桶900元價格購買工業用雙氧水，民國114年間共買進9桶。

自去年6月起，楊指示蘇姓及陳姓員工，每周一、三、五在屏東廠房揀選出成色與品項不佳的黑大腸，再將工業用雙氧水倒入裝有清水的塑膠桶混合後，將黑大腸放入浸泡攪拌，直到大腸變白，接著以清水沖洗異味後再秤重、包裝，去年6至9月間，黑心大腸便以每公斤140至150元販售給客戶。

屏檢認為，楊峻銘、蘇姓及陳姓員工為食品加工從業人員，竟為提高豬大腸賣相，頻繁使用工業用雙氧水加工、漂白，再出售給客戶，影響範圍及人數甚廣，起訴後建請法院就楊峻銘處有期徒刑2年以上，併科罰金100萬元；蘇姓及陳姓員工建請量處有期徒刑1年以上，併科罰金15萬元。

檢方考量，會計張女是幫助犯，偵查中坦承犯行，犯後態度良好，諭知緩起訴處分，緩起訴期間為1年，並向公庫支付5萬元及參加法治教育。

全案在去年10月爆發後，食藥署依違反《食品安全衛生管理法》裁罰百威食品公司4800萬元，另加計其他違規行為裁處600萬元，合計共裁處5400萬元，業者因無力繳納，已移送行政執行署屏東分署強制查扣機具等設備。