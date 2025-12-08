屏東 3客家鄉長屆滿 內埔競爭激烈
屏東縣內埔、萬巒、麟洛等鄉是六堆客家鄉，長年政治版圖綠大於藍，因此明年大選3鄉傳出不少人有意披綠袍參選，內埔鄉尤為激烈，除現任鄉代鍾育杰表態參選，傳聞屏縣府客務處長李明宗也有意參戰，後續戰況值得觀察。
內埔鄉長鍾慶鎮、萬巒鄉長林國順、麟洛鄉長鍾慶平都於明年屆滿，不僅大選面臨新局面，還因政治版圖長年綠大於藍的相似之處，3鄉都傳出有人透露想披綠袍參選，當中以內埔鄉最為刺激，地方人士直指，有可能要黨內初選。
針對明年大選，民進黨籍內埔鄉代鍾育杰表態參選鄉長，他不僅是現任代表，對於弱勢族群更是關心與重視，時常募集物資捐贈，在地方累積一定支持度。地方也傳聞李明宗也有意披綠袍參戰，若屬實，將是一場激烈的「黨內互打」。
李明宗是前內埔鄉東片村長，也曾以縣長特助身分在地方服務，累積一定人脈，有他參選的選戰，不管是對同黨同志或是不同黨派對手，無疑都是勁敵。
李明宗是否參選？他低調表示，還在評估中，目前先把縣政做好。地方人士認為，李未把話說死，參選機率可以想像，而鍾的參選意願初步看來又很高，若最後協調不成，勢必要走向黨內初選這一步，會不會演變成脫黨參選也很難說。
萬巒鄉目前表態參選鄉長的有赤山村長潘嘉明，以及鄉民代表會主席潘進丁，2人也都為民進黨籍，但值得一提的是，萬巒鄉雖是客家鄉，但從林國順當選鄉長的票源來看，竟是閩籍多於客籍，族群票數如何拿捏是門學問，此外，萬巒曾出過國民黨籍鄉長，而今藍營未有人選浮出檯面，後續也值得觀察。
至於麟洛鄉，目前雖傳有民進黨籍鄉代盧重彰、國民黨籍廖龍依表態參選，但也傳出鍾慶平有意推他的祕書李慧萍參戰，鍾雖非民進黨，但屬性偏綠，所以「泛綠之爭」還是有一定看點。
其他人也在看
柯志恩評賴瑞隆兒子霸凌案「選舉不應扯家人」 但高雄有機會變天
民進黨有意參選高雄市長的立委賴瑞隆，因兒子霸凌案落淚致歉，國民黨戰將柯志恩今（8信傳媒 ・ 18 小時前 ・ 161
大跳「小蘋果」 鄭麗文、許淑華熱舞狂「搖勒」
國民黨中彰投黨慶，黨主席鄭麗文上午到南投，跟縣長許淑華一起熱舞，大跳歌曲小蘋果；下午來到彰化，不過面對黨內除了黨部主委謝衣鳳，還有二位前副縣長都有意參戰2026，鄭麗文說目前黨部已經在協調，但喊出「一個家要有女性才能安」。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 72
台南市長她贏面大？蔡正元斷言非她即謝龍介
[NOWnews今日新聞]2026地方首長選舉誰出線？外界高度關注。前總統陳水扁近期屢公開力挺民進黨立委陳亭妃參選台南市長，前立委蔡正元昨（7）日也指出，兼任民進黨主席的總統賴清德再怎麼不喜歡陳亭妃，...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 49
蔡正元示警國民黨「繼續擁抱深藍必敗」！談2026：高雄勝選機率比台南高
距離2026地方選舉僅剩一年時間，民進黨、國民黨、民眾黨近來動作頻頻、各自出招，國民黨是否能延續多數地方執政的優勢也引發關注，前立委蔡正元提出近日接受資深媒體人黃暐瀚訪問，就坦言「國民黨如果繼續擁抱深藍，自我感覺良好，那麼選舉必敗」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 3
宏都拉斯總統選情膠著 小鎮延後投票成關鍵｜#鏡新聞
宏都拉斯總統大選計票已經超過一週，結果依舊沒有出爐。目前獲得川普力挺的保守派候選人阿斯夫拉暫時領先，但與中間派對手納斯拉亞持續呈現激烈的拉鋸態勢。當地一處小鎮的補選投票昨天(12/7)登場，很可能成為左右選情的關鍵。鏡新聞 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
江啟臣、楊瓊瓔出席黨慶沒交集 盧秀燕、鄭麗文:黨有機制會提最強人選
國民黨台中市長有立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔兩人要參選，對此，中市長盧秀燕表示，國民黨一定依照機制產生最好的候選人，請大家拭目以待；黨主席鄭麗文則表示，「手心手背都是肉」，國民黨一定會圓滿的幫台中市民提名最強、最優秀的市長候選人。江啟臣及楊瓊瓔今天都有出席國民黨在台中市黨慶活動，但兩人無交集，且相自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
藍酸蘇貞昌南下站台邱議瑩「釀黨內分裂」 蘇巧慧：個人有個人交情
藍綠白積極布局2026地方選戰，前行政院長蘇貞昌日前赴高雄為有意參選明年高雄市長的民進黨立委邱議瑩站台，被國民黨譏恐導致黨內分裂。對此，蘇貞昌女兒、獲黨內徵召參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧今天（7日）回應，民進黨會在初選推出最好人選，之後也會一起合作，「個人有個人的交情」，但初選之後大家都是1個隊伍。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2
傳將減1席 台中市東南區議員選舉提前開打
距離明年市議員選舉剩不到1年，各政黨已展開提名作業，台中市議員傳出東南選區將減一席，攪亂一池春水，現任民進黨市議員鄭功進原本想退休，由兒子鄭紹頡參選接棒，除了國民黨兩位現任議員李中、林霈涵基層實力雄厚，黨內現任議員陳雅惠及前市議員何敏誠的兒子何昆霖也將參選；鄭功進表示，若東南區應選席次由5席減為4席自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 7
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 24
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 25
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 5
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 3 天前 ・ 17
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 193
驚傳退選？受孩子校園事件影響 賴瑞隆下午2時30分重大說明
有意角逐明年高雄市長選戰的民進黨立委賴瑞隆的兒子涉嫌校園多次霸凌，且還曾疑似有不雅舉動，學校因此通報性平調查，引發高度爭議，事件持續發燒，外傳賴有意退選。對此，賴瑞隆今（7日）下午2時30分將對外說明。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 216
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 104
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 26 分鐘前 ・ 146
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前 ・ 44
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 14 小時前 ・ 4