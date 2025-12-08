屏東 3客家鄉長屆滿 內埔競爭激烈

傳聞屏縣府客務處長李明宗有意參選內埔鄉長，對此，他低調表示，還在評估中，目前先把縣政做好。（謝佳潾攝）

屏東縣內埔、萬巒、麟洛等鄉是六堆客家鄉，長年政治版圖綠大於藍，因此明年大選3鄉傳出不少人有意披綠袍參選，內埔鄉尤為激烈，除現任鄉代鍾育杰表態參選，傳聞屏縣府客務處長李明宗也有意參戰，後續戰況值得觀察。

內埔鄉長鍾慶鎮、萬巒鄉長林國順、麟洛鄉長鍾慶平都於明年屆滿，不僅大選面臨新局面，還因政治版圖長年綠大於藍的相似之處，3鄉都傳出有人透露想披綠袍參選，當中以內埔鄉最為刺激，地方人士直指，有可能要黨內初選。

廣告 廣告

針對明年大選，民進黨籍內埔鄉代鍾育杰表態參選鄉長，他不僅是現任代表，對於弱勢族群更是關心與重視，時常募集物資捐贈，在地方累積一定支持度。地方也傳聞李明宗也有意披綠袍參戰，若屬實，將是一場激烈的「黨內互打」。

李明宗是前內埔鄉東片村長，也曾以縣長特助身分在地方服務，累積一定人脈，有他參選的選戰，不管是對同黨同志或是不同黨派對手，無疑都是勁敵。

李明宗是否參選？他低調表示，還在評估中，目前先把縣政做好。地方人士認為，李未把話說死，參選機率可以想像，而鍾的參選意願初步看來又很高，若最後協調不成，勢必要走向黨內初選這一步，會不會演變成脫黨參選也很難說。

萬巒鄉目前表態參選鄉長的有赤山村長潘嘉明，以及鄉民代表會主席潘進丁，2人也都為民進黨籍，但值得一提的是，萬巒鄉雖是客家鄉，但從林國順當選鄉長的票源來看，竟是閩籍多於客籍，族群票數如何拿捏是門學問，此外，萬巒曾出過國民黨籍鄉長，而今藍營未有人選浮出檯面，後續也值得觀察。

至於麟洛鄉，目前雖傳有民進黨籍鄉代盧重彰、國民黨籍廖龍依表態參選，但也傳出鍾慶平有意推他的祕書李慧萍參戰，鍾雖非民進黨，但屬性偏綠，所以「泛綠之爭」還是有一定看點。