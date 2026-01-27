屏東「4盤黑白切800元」遭批！店家現身重算：不可能

生活中心／巫旻璇報導

屏東夜市近日被翻出一樁消費爭議，有民眾在網路發文指出，自己9個月前曾到夜市某攤用餐，點了滿桌黑白切，包括魚蛋、粉腸等4盤菜色，結帳時卻被收了800元，讓他相當不滿，直言「根本是在坑觀光客」，貼文一出立刻引發網友熱議。對此，店家受訪時也坦言價格偏高，重新估算後認為約550元較為合理，推測當時可能還有其他菜色未被拍進照片中。





屏東夜市「4盤黑白切800元」遭批坑過頭了！店家現身回應重算：不可能

當事人一共點了4盤黑白切，內容有魚蛋、粉腸、大腸、生腸、豬牙齦及鯊魚煙等，看到帳單要價800元。（圖／民視新聞）

廣告 廣告









當事人26日在Threads發文，轉貼自己9個月前留下的Google一星評論。照片顯示，同行一共點了4盤黑白切，內容有魚蛋、粉腸、大腸、生腸、豬牙齦及鯊魚煙等。他在文中表示，自己從台北南下屏東，第一次造訪夜市，看到帳單要價800元，直呼「真的太貴了」。









屏東夜市「4盤黑白切800元」遭批坑過頭了！店家現身回應重算：不可能

業者則回應，依照照片中出現的食材與份量重新切盤試算，合計約550元，與當事人指控的800元仍有落差。（圖／民視新聞）









貼文曝光後，不少網友留言附和，認為價格「誇張」、「貴過頭」，也有人指出魚蛋、鯊魚煙本來就不便宜，但仍覺得不至於到800元；不過也有網友反問是否有加點主食。對此，當事人回應表示，當天並沒有點飯或麵類。

業者則回應，依照照片中出現的食材與份量重新切盤試算，鯊魚煙100元、生腸150元、魚卵150元、粉腸加大腸100元、豬牙齦50元，合計約550元，與當事人指控的800元仍有落差。店家也提到，該貼文其實是當事人轉發9個月前的舊評論，當時桌上還能看到「禁止攜帶外食」的標示，如今早已撤下。至於為何事隔多時再度被翻出，業者表示，過去並未接獲類似反映，但仍願意虛心檢討，也感謝顧客提出意見。另有其他夜市業者指出，其實黑白切本就不算便宜，若再加點米粉或白飯，每人約50元，總價自然會再提高。

原文出處：屏東夜市「4盤黑白切800元」遭批坑過頭！店家現身回應重算：不可能

更多民視新聞報導

立百病毒爆發致死率58％！疾管署籲「1食物誤生食」預防一次看

鬼金棒爆內鬼！老闆控員工「1招偷錢」顧客也上當…2年捲走50萬

Keanna爆「謝和弦和她錄音室激戰」！陳芳語提告吞敗原因曝光

