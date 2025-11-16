屏東 8旬李鍾梅珍 獨老關懷服務27年

高齡80歲的李鍾梅珍投入志工行列27年，16日獲屏東縣長周春米頒發獨老關懷服務獎表揚。（謝佳潾攝）

高齡80歲的李鍾梅珍16日獲屏東縣長周春米頒發「獨老關懷服務獎」表揚，她感動道，將繼續當志工到當不了的那一天，回顧27年志工生涯，她開車載同伴每月訪視個案4、50人，看似她在陪伴獨老，但同時她也是被陪伴的。

拿著獎盃憶起往事的李鍾梅珍說，她年輕時就當志工，但真正全身投入是在53歲退休那一年，從產業界高階主管退休後，原本想含飴弄孫，後來發現當志工讓生活更加充實，便一股腦地投入，從社區、圖書館、關懷據點到2年前加入獨老探訪團隊，不知不覺當了27年的志工。

談及關懷獨老，李鍾梅珍笑說，自己年紀也不小了，關懷獨老就像在做交流，大家可以聊聊天也很快樂。自從加入獨老探訪團隊後，李鍾梅珍開始自己開車載同伴訪視，且每月不僅要訪視個案4、50人，亞健康的個案每月還要訪視2次，重症則多達3次，期間她發現「很多獨老不是單純的獨老」。

李鍾梅珍有感道，其實有些獨老還要照顧重症的子女，最近有個長期照顧重症子女的個案，後來自己也中風了，她看著真的於心不忍，所以在陪伴之餘也會幫忙媒介物資、協助申請補助，能夠幫多少就幫多少。

因當志工看盡人生百態後，李鍾梅珍說，這些年來看似她在陪伴獨老，其實也是獨老們在陪伴她，所以她沒想過要服務到幾歲，她只知道，她會當志工當到無法再當的那一天。

屏東縣政府昨舉辦志願服務人員、績優合作社聯合表揚，並新增「獨老關懷服務獎」，由周春米親自頒獎，她說，屏東人口78萬多人，而領有志願服務手冊的志工已突破5萬567人，全縣志工團隊更達954隊，他們是支撐縣政推動、照護弱勢與推廣公共政策的重要力量。