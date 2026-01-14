屏東115年全面補助營養午餐 5萬名學生受惠

▲周春米今宣布，自115學年度起，全面補助縣內所屬高國中小學生營養午餐費用。（圖／屏東縣府提供）

[NOWnews今日新聞] 屏東縣長周春米今（14）日宣布，自115學年度起，全面補助縣內所屬高國中小學生營養午餐費用，縣府每學年將投入約8.2億元，嘉惠約5萬名學生，減輕家庭負擔，讓孩子在公平起點上安心成長。

縣府表示，營養午餐是孩子健康與學習的重要基礎。周春米上任以來，持續推動「班班吃石斑」、「鱸魚入菜」、「班班喝鮮奶」、校園廚神比賽及弱勢學生寒暑假午餐補助，並強化偏鄉小校廚房維運。配合新版財政收支劃分法修法，縣府原已編列3.5億餘元精進政策，經審慎評估後，再增加4億餘元，決定全面補助。

周春米坦言，屏東財政壓力沉重，決策過程十分艱難，但在反覆權衡後，選擇優先守護孩子的健康與平等權。未來將同步強化配套，嚴格把關營養午餐品質，推動在地、可溯源食材，融入食農與惜食教育，並確保不排擠其他教育建設經費，讓政策穩健、長遠推動。

