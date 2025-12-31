屏東2鄉3豬場違規廚餘餵豬 重罰共計300萬元

（中央社記者黃郁菁屏東縣31日電）屏東縣政府日前查獲九如鄉2處豬場、崁頂鄉1處豬場，違規以廚餘養豬，今天公布裁處結果；九如2家為同家族經營、共罰新台幣240萬元，崁頂鄉小規模豬場也重罰60萬元。

屏東縣動物防疫所今天發布新聞稿表示，為防範非洲豬瘟疫情風險，縣府持續加強聯合稽查列管再利用檢核養豬場，5日查獲九如鄉2場違規使用高雄市廚餘餵養豬隻，2場為同家族經營，違規情節重大，依動物傳染病防治條例各裁處100萬元、飼料管理法各裁處20萬元，合計重罰240萬元，並取消禁用廚餘期間飼料差額補助及廚餘清運油資補助。

動防所說明，九如鄉梁姓業者養豬場為再利用檢核養豬場，藉由清運廚餘機會將高雄市餐廳、學校及團膳業者等廚餘運至豬場門口停放，現場查獲車上廚餘桶30桶，僅剩餘12桶內仍有廚餘，其餘均倒入蒸煮槽蒸煮。

動防所指出，梁姓業者養豬場對面為陳姓業者養豬場，2場分別飼養1980頭及1610頭豬，負責人為母女關係，陳姓養豬場並未取得再利用資格，卻藉由地下暗管接收梁姓養豬場蒸煮後廚餘，為惡意違規導致重大防疫破口。

至於崁頂鄉陳姓業者養豬場，動防所表示，縣府2日接獲通報，此豬場飼棟舍外放置廚餘桶供民眾丟置家庭廚餘，稽查人員發現，飼料槽有餵飼後明顯殘渣，且棟舍外廚餘桶內仍有殘存廚餘，餵飼事實明確，裁罰60萬元。

動防所表示，陳姓養豬場飼養頭數58頭，依現行法規不得使用廚餘餵養，且被列為追蹤稽查對象，農業處曾多次前往現場查訪，陳姓養豬戶無視法規，被查獲現場以廚餘混合飼料餵食、躲避稽查，違法行為對屏東縣非洲豬瘟防疫造成危害甚鉅。

屏東縣非洲豬瘟災害應變中心強調，目前仍維持「全面禁止使用廚餘養豬」政策，縣府將持續提升查核強度，以確保養豬產業安全；呼籲業者務必遵守規定，若心存僥倖、惡意違規，不僅將面臨最高額裁罰，屬危害整體產業安全重大違法行為，更將依法嚴辦、絕不寬貸。（編輯：陳仁華）1141231