屏東2黑豬場暗管餵廚餘 共罰240萬並刪補助

來到屏東九如鄉一間養豬場，稽查人員發現蒸煮槽蒸煮的廚餘，要求對方停止使用。

稽查人員詢問去哪裡收的？養豬場員工回應，「叫人收的。」

屏東全縣有1285場養豬場，防堵非洲豬瘟，縣府持續稽查可以有條件使用事業廚餘養豬的再利用檢核養豬場，卻發現一處梁姓女子的養豬場私裝地下暗管，將廚餘送至沒取得再利用資格的養豬場，造成防疫破口。

縣府表示，傳送廚餘與接收廚餘的養豬場負責人是母女，各自經營黑豬場，由女兒透過清運廚餘機會，載收高雄市餐廳、學校團膳等廚餘，當天查獲30桶廚餘，已用掉18桶。

屏東縣農業處動防所課長陳佑汝表示，「透過地下暗管，運到由其母親所經營的養豬場去使用，本府已經依相關規定進行裁罰，共計裁罰了240萬。」

屏東在31日重罰2處養豬場共240萬元，後續進行廚餘與豬隻採樣送驗，檢驗結果沒有疫情傳播情形。

因應防疫，高雄也同步禁止廚餘養豬，今年3月1日起，也將針對隨水費附徵清除處理費家戶以外的廚餘清運業者，開始收費。

高市環保局工程規劃科長陳皇嘉指出，「考量未來長期廚餘回收處理成本，廚餘處理費依目前本市代處理廢棄物收費標準減收一半，第二階段為116年到117年，廚餘處理費則減收三分之一。」

市府表示，費用比照《廢棄物清理法》費用收取，不過3月1日新制，處理費減收一半，明年、後年則減收3成，2029年起會依當時生質能源廠的營運收費標準收取。

