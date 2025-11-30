屏東2025鹽琉開趴 打造年末聖誕盛事

記者古可絜／綜合報導

屏東2025年「鹽琉開趴」即將迎來全年度最終場，主題活動《聖誕有意思》將於12月13、14日在屏東新園海洋航運園區舉辦。活動以「港邊聖誕」為核心意象，結合在地文化、星光聖誕市集與音樂演出，打造專屬於南國的節慶風貌，與民眾共同迎接年末氛圍最濃厚的聖誕盛事。

「聖誕有意思」延續鹽琉開趴一貫具有故事性的場域布置，將新園海洋航運園區深具海港特色的地景與聖誕元素結合，形成極具視覺亮點的節慶空間，現場4米高聖誕樹將成為最吸睛的活動象徵，使園區日夜呈現不同風貌營造異國情調的浪漫氛圍。

此外，園區內星光聖誕市集匯集文創手作、特色料理、甜點飲品及地方農特產品等多樣化攤位，提供許多親子友善元素，讓一家大小都能在此找到屬於自己的聖誕味道。

聖誕音樂會由獨特曲風備受歡迎的貳行程樂團、以細膩嗓音擄獲粉絲的陳乃榮，以及擁有「鐵肺歌后」美譽的楊蒨時、創作歌手林宗興、郭芝吟、黃少谷、楊靜宇、郭婷筠等實力派音樂人，帶來充滿節慶感與感染力的表演，「園仔」也繼續在鹽琉開趴陪伴民眾進行聖誕主題臉部彩繪、風車DIY等體驗項目，歡迎全臺民眾一同前往新園海洋航運園區，用最溫暖愉悅的心情度過充滿海味與聖誕味的特別派對。

屏東2025年「鹽琉開趴」即將迎來全年度最終場，主題活動《聖誕有意思》將於12月13日至14日在屏東新園海洋航運園區舉辦。（屏東縣政府提供）

星光聖誕市集匯集文創手作、特色料理、甜點飲品及地方農特產品等多樣化攤位，提供許多親子友善元素。（屏東縣政府提供）

活動以「港邊聖誕」為核心意象，結合在地文化、星光聖誕市集與音樂演出。（屏東縣政府提供）