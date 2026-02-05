屏東2026春節服務不打烊專區 醫療、旅遊、垃圾、長照都可查詢

屏東縣政府召開記者會，宣佈春節期間1999專線全年無休，各項服務也都整合在「2026春節服務不打烊專區」。（圖：溫蘭魁攝）

今年農曆春節假期長達9天，屏東縣政府今天（5日）表示，全縣15家急救責任醫院春節期間急救不打烊，1999便民服務專線也全年無休。（溫蘭魁報導）

農曆春節即將到來，屏東縣政府規劃了多項活動，包括屏東燈節、熱帶農業博覽會、落山風藝術季、四重溪溫泉季和奇幻大津等等，都歡迎大家來走春。

今年春節連假長達9天，屏東縣政府行政暨研考處處長鄞鳳蘭表示，舉凡春節期間的醫療、長照、垃圾清運、旅遊以及停車等各項服務，縣府都整合在屏東縣政府全球資訊網的「2026春節服務不打烊專區」:「另外呢，屏東縣的1999專線也在我們春節服務期間沒有打烊。」

屏東縣政府今天說，農曆春節期間，全縣15家急救責任醫院急診不打烊。（圖：屏東縣政府提供）

過年期間大家南來北往拜年或出遊，衛生局長張秀君說，全縣15家急救責任醫院，春節期間急救不打烊，她表示，目前國內的流感疫情還算平順，但，還是建議有需求的民眾，儘早在過年之前施打流感疫苗：「（疫苗）打了要2個禮拜才有免疫力，所以現在就趕快去打，今年的流感疫情還好，就是目前還好。」

此外，過年期間大家最傷腦筋的垃圾問題，環保局長顏幸苑表示，春節9天假期，環保局將配合各鄉鎮市公所收運垃圾，焚化爐和環境稽查都沒有假期。