屏東3大「期間限定」奇幻路線曝光 屏東燈會、大津夜光瀑布、大鵬灣最新發光步道快收藏
Photo Credits：yiciguo
屏東今年真的太狂了！除了規模空前的「2026屏東燈節」，更有兩大神秘發光景點同步登場，高樹的大津瀑布化身「動態畫布」以及 2 月剛亮相的最新祕境「大鵬灣月漫步道」，讓屏東的夜晚瞬間變成最浪漫的「夜光之城」。趁著春節連假，快來屏東蒐集這三種截然不同的奇幻光影，感受南台灣獨有的夜間魅力！
【屏東三大奇幻走春路線】
2026屏東燈會
2026奇幻大津大津瀑布
大鵬灣遊客中心最新景點
2026屏東燈會
Photo Credits： yiciguo、hanfu_nancy0904
聲勢浩大的2026屏東燈節，今年以縣民公園「天馬行空」主燈震撼全場，高12米、寬60米的巨型聲光劇場，將大武山的壯闊與四季幻化為沉浸式花園；加上萬年溪畔「光馳萬年」駿馬躍出水面的動感，燈飾延伸至萬倉街台鐵橋下。勝利星村燈區結合歷史人文與光影打造「勝利星花開」主題。內埔龍頸溪燈區則是結合客家文化元素展現耀動客家的故事篇章。
活動期間：2026/1/23 – 3/8
地點：萬年溪、縣民公園、勝利星村、內埔龍頸溪
展覽資訊：屏東燈節官網
交通： 設有往返各燈區的免費接駁車（除夕、初一停駛），從屏東轉運站出發。
2026奇幻大津大津瀑布最美夜光瀑布夢幻回歸
Photo Credits：yiciguo、momocat.0704
大津瀑布位於屏東縣高樹鄉、茂林國家風景區內，是屏北地區最知名的瀑布祕境。今年化身為「動態畫布」，以 4 大主題、10組藝術燈座沿著森林步道中綻放，北境之森、畫中仙境、枯木逢生、霞光萬稻、夜綻之花、花果天堂、蝶舞山林、文心蘭林、歡迎光林、奇幻大津，融合生態意象與在地元素，帶來夜遊大津瀑布的奇幻景致與樂趣。穿上特製的發光頭飾，漫步在點點微光的山林間，感受全台最美「夜光瀑布」的洗禮，浪漫程度堪稱滿分。每日門票限量1,000名，每日共8個時段，各開放100名入場，別忘了先預約報名喔!
活動期間：2026/02/03(二)-03/04(三) 時間：17:00-21:00
地址：屏東縣高樹鄉泰和路1號
展覽資訊：奇幻大津
交通：搭乘屏東客運8218至「尾寮站」下車步行，或搭乘假日行駛的185沿山觀光公車(603線)直達。
大鵬灣遊客中心最新景點會發光的步道2月登場
Photo Credits：dbnsa.gov.tw
大鵬灣月漫步道位於遊客中心旁，這條步道最特別的是採用「環保蓄光石」設計，白天吸收陽光，夜晚則會閃爍如星河般的螢光，不耗電卻美得像走進《阿凡達》的森林。融合光影美學與自然的步道，感受大鵬灣的夜間魅力。
地址：屏東縣東港鎮大鵬灣環灣道路二段9號
交通：搭乘高鐵至左營站，轉乘「台灣好行-大鵬灣琉球線(9127D)」直達，車程約70分鐘，於「大鵬灣遊客中心站」下車步行即可。
撰文者/ 韓微微
