屏東36支測速照相地點全公開 南州到墾丁70公里僅6支

屏東縣全縣有109支固定式測速照相機，但實際運作的僅36支。（羅琦文攝）

許多民眾抱怨往墾丁路上設置許多測速照相，打壞旅遊興致。屏東縣警察局交通隊今（5）日公布全縣運作中的36支測速照相的地點，其中從南州交流道至墾丁近70公里路程，僅有4支定點及2處區間測速，呼籲農曆春節出遊民眾依速限行駛，安全才是回家唯一的路。

屏東縣警察局交通隊5日公布全縣36支運作中的固定式測速照相機地點、拍攝方向及限速。（屏東縣警察局提供／羅琦文屏東傳真）

屏東縣警察局交通隊日前曾公布，全縣109支回定式測速照相，實際運作的僅有36支，其餘為調配之用，但此舉也引來民眾「是不是要我玩俄羅斯輪盤」的質疑，交通隊今日乾脆直接公布36支固定式測速照相的地點，並且強調，未來也會維持36支運作模式，但每隔一段時間就會檢討調整執法地點，每次調整一定會公告，一定公開透明。

警方指出，在台1線及台26線南下段，設備設置是為了提醒用路人注意車速，並非以罰款為目的。短期內將不再增加測速設備數量，明年會視交通狀況滾動式檢討。

「慢一點比較快！」交通隊表示，今天主動將有在執法的固定測速照相桿地點、拍攝方向、限速通通公開，是希望化解誤解，讓遊客能更放心地規畫旅程。春節期間各重要路口將加強疏導，提醒用路人行經屏鵝公路時，放下對「密集測速」的恐懼與偏見，共同維護旅遊品質與道路安全。

交通隊指出，「不怕你知，就怕你知道還是踩太快」，這些照相桿不是亂放的，是設在事故熱區，有些設置點是當地民眾要求的，可能因當地老年人較多，通過車速較快，為的是多一分保障、少一分遺憾，希望駕駛朋友安心開車、平安回家，放慢一點，省罰單也省心。

