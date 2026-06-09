屏東3D旅遊嘉年華開幕活動 雨勢影響延期

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（中央社記者黃郁菁屏東縣9日電）年度「屏東3D旅遊嘉年華－屏東超遊感」開幕活動及首發遊程原訂12日到14日於恆春機場舉辦，但近日雨勢影響，屏東縣政府今天宣布延期辦理，日期將盡快擇定後公布。

交通部中央氣象署表示，明天、11日鋒面逐漸南移，中南部要留意大雨或豪雨；12日起又一波鋒面移入，各地雨勢再增。

屏縣府交通旅遊處發布新聞稿表示，今年開幕主活動與首發遊程包含超輕航機同乘體驗、軍用直升機及輕航機靜態展示、無人機足球體驗及兒童體驗營等。

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交旅處說，原規劃12日中午12時開放報名的4梯次3天2夜「Real Pingtung輕旅行」維持原訂期程，有興趣玩家可設鬧鐘報名。輕旅行限量4梯次遊程於9月11日到10月18日推出，串聯空中飛行、地面探索與在地文化體驗，打造深度旅遊行程。

交旅處表示，最新活動資訊可關注社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁「屏東GO好玩-屏東縣政府交通旅遊處」、「屏東超遊感」或查活動網站https://pt3dreal.rezio.shop/zh-TW。（編輯：李明宗）1150609