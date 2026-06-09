屏東3D旅遊嘉年華 因天候因素延期

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屏東3D旅遊嘉年華活動，因天候因素延期辦理。（屏東縣政府提供）

記者毛莉／屏東報導

一年一度的「屏東 3D 旅遊嘉年華－屏東超遊感」系列活動，原訂115年6月12日至6月14日於恆春機場舉辦，因近日豪大雨不斷，屏東縣政府考量遊客安全及活動場地整備作業，決定延期辦理恆春機場活動及首發團遊程，後續舉辦日期將儘速擇定後公布。

屏東縣政府表示，另原規劃於6月12日中午12時開放報名的4梯次3天2夜Real Pingtung輕旅行則維持原訂期程，請玩家設好鬧鐘！

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