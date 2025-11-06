屏東3D旅遊嘉年華 好評爆棚

屏東3D旅遊嘉年華活動，吸引海內外遊客都愛玩。



（記者毛莉攝）

屏東3D旅遊嘉年華「屏東超遊感」圓滿結束，五梯次遊程吸引來自全台逾二百位遊客參加，除遠自香港的朋友加入三天兩夜的精采遊程，更有高達五分之一的遊客連三年與會，三度參與仍感受不同的新鮮體驗。

屏東縣政府表示，3D旅遊嘉年華今年邁向第四年，每年不斷推陳出新，最大特色就是整合縣內各項旅遊體驗活動，以最優惠的價格暢玩屏東特色觀光景點，深入地方特色文化，串聯更多屏東觀光資源，讓大家對屏東留下豐富精采的印象。

縣府交通旅遊處指出，所有的遊程、紀念伴手禮都是精心規劃設計，並以陸、海、空三種探索方式感受屏東的超凡魅力，每年推出都是秒殺完銷、佳評如潮且遊客重遊意願高。

交旅處說，今年的遊程範圍涵蓋屏北至屏南，無論是飛天遨遊、走遍大地或是下海探險，都讓參與者意猶未盡，紛紛表示屏東真的是寶藏之地，每次來都有不同的驚喜，更期待下次活動的到來。

交旅處也表示，十一月接續登場的「四重溪溫泉季－郵輪巴士主題遊」，將推出一系列深度遊程及特色文化體驗，歡迎大家共襄盛舉。