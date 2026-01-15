屏東4大燈區23日齊亮相 馬耀風情小提燈迎新春

今年屏東燈節有縣民公園、萬年溪、勝利星村及內埔龍頸溪等4大燈區將於23日正式點亮夜空，當天下午5時也將在縣民公園燈區發送首波「馬耀風情」小提燈。（謝佳潾攝）

今年屏東燈節有縣民公園、萬年溪、勝利星村及內埔龍頸溪等4大燈區，超過40組藝術燈飾，將於23日正式點亮夜空，當天下午5時也將在縣民公園燈區發送首波「馬耀風情」小提燈，4大燈區將一路展至3月1日，歡迎全國民眾走進屏東賞燈，感受城市夜色的獨特魅力。

屏縣府表示，屏東燈節舉辦至今將邁入第5年，年年吸引超過百萬人次湧入，在過年期間更是人潮、車潮爆滿，今年燈區除延續去年4大場域外，萬年溪燈區更將步伐跨至萬倉街台鐵橋下廊道，期待透過各具風貌的燈飾，搭配光影藝術呈現在地自然景觀與人文風情，打造兼具視覺美感與文化深度的節慶氛圍。

屏縣府進一步指出，今年屏東燈節萬年溪燈區以「光馳萬年」為主題，將駿馬奔馳化為流動光影，象徵希望與力量。燈區將沿萬年溪畔經仁愛路至萬倉街台鐵橋下廊道，融合9組燈飾、光環境設計及在地文化意象。主燈「騰光」呈現駿馬躍出水面的意象，每30分鐘將展演一次燈光秀，為溪畔夜景增添動感與節慶氛圍。

縣民公園燈區以「天馬行空」為主題，設置8組燈飾與環境式光氛圍裝置。主燈「山之光」高達12米、寬60米，以沉浸式劇場概念打造聲光展演，燈光秀每30分鐘演出一次。勝利星村燈區以「勝利星花開」為主題，15組燈飾將勝利星村化為璀璨之星，燈區核心「記憶之花」設置在將軍之屋外，透過巨型花朵及光影成像，將屏東歷史畫面呈現眼前，也寓意歷史與當代的對話。

客家燈區以「耀動客家」為主題，循著承載世代記憶的溪流意象展開，12組主題燈飾如光的詩行，主燈〈蝶舞水光〉以光雕描繪瀑布飛瀉之美，象徵客家文化生生不息，平日每小時、假日每30分鐘將展演燈光秀。

縣府強調，燈節期間除有豐富燈飾，也規畫多元表演活動，包含開幕自製大戲「屏東流」，邀請嘻哈天團玖壹壹、金曲歌后桑梅絹及全球巨星陳孟賢攜手在地表演團隊同台共演，以多元表演形式詮釋屬於屏東的在地故事。

至於萬眾期待的「馬耀風情」小提燈，15日首度亮相，以風琴摺紙造型搭配簡約線條勾勒駿馬姿態，並結合復古黃光LED設計，展現溫潤光感與馬年喜慶氛圍，縣府表示，小提燈將於23日下午5時在縣民公園燈區首波發放，邀請民眾把握機會領取。

