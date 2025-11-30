屏東4男1女舊好茶訪友！「誤食毒草」出現幻覺…特搜警消入山救援中

社會中心／洪正達報導

警消入山搜尋中毒者。（圖／翻攝畫面）

屏東霧台鄉舊好茶部落29日發生一起中毒案，有4男1女當時準備到該處訪友，但不知何故一起誤食不明植物後出現中毒現象，如幻覺、恍惚等，其中3人症狀嚴重，消防局獲報後派員搜救，於30日凌晨接觸患者，所幸中毒現象一夜過後已緩解，目前正在下山途中。

屏東消防局指出，29日下午5點12接獲報案，指出霧台鄉舊好茶部落發生疑似植物中毒案，現場4男1女原先前往舊好茶部落訪友，疑似誤食不明植物後導致身體不適，出現幻覺、精神恍惚、皮膚潮紅等症狀，消防局於是派遣第6車15人前往搜救。

搜救隊在凌晨接觸患者，但具體誤食何物時暫時無法釐清。（圖／翻攝畫面）

大批人員趕抵後，帶著急救設備連夜上山，最終在30日凌晨12點半左右接觸患者，所幸5人皆意識清楚，其中3位症狀較為嚴重，經補充水分，患者於天亮時症狀皆已緩解，可自行下山，目前由搜救人員陪同下山中。

