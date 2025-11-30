屏東5人疑誤食大花曼陀羅獲救 登山未投保擬開罰

（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）5名民眾到屏東霧台鄉舊好茶部落訪友，疑誤食具毒性的大花曼陀羅，身體不適求助，今天警消協助平安下山，但5人登山無保險，違反屏東縣登山活動管理自治條例，將開舉發單。

警消初步調查，4男1女徒步前往屏東縣霧台鄉舊好茶部落訪友，途中為煮食，疑似將整株具有毒性的大花曼陀羅葉子誤認為無毒的假酸漿葉，導致5人食用後身體不適，出現幻覺、精神恍惚、皮膚潮紅等症狀。

昨天傍晚5時許，屏東消防局獲報，派出15名搜救人員登山，在今天凌晨0時36分接觸到5名患者，均意識清醒，其中3名症狀較為嚴重，經補充水分，在天亮時症狀皆已緩解，在搜救人員陪同下徒步下山，約下午2時許全數下山，無須送醫自行離去。

屏東消防局表示，因舊好茶部落登山路徑屬一般山域管制範圍內，5人並未辦理綜合保險，已違反屏東縣登山活動管理自治條例，將開出舉發單，可開罰新台幣1萬至5萬元罰鍰。

依衛生福利部食品藥物管理署資料，大花曼陀羅葉卵形至橢圓形，呈漏斗狀，花冠白色，分布於低海拔地區，整株有毒，誤食會引起口乾舌燥、心悸頭暈、興奮、幻覺、昏昏欲睡、肌肉麻痺及昏迷等症狀。（編輯：李淑華）1141130