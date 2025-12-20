屏東5村莊共用運動場全面升級 莊瑞雄爭取經費整建守護居民安全 5

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／屏東報導

屏東縣長治鄉長興國小操場PU跑道因年久失修，長期出現坑洞與裂縫，不僅影響校內體育教學，也讓周邊5村莊居民的日常運動安全亮紅燈。民進黨立委莊瑞雄去年與地方民代、校方實地會勘後，隨即向中央爭取經費，成功獲得教育部684萬元補助，操場已更新為台灣WA認證橡膠跑道，今（20）日正式啟用。

「學校操場就是大家的健身房。」莊瑞雄表示，去年11月23日，與屏東縣議員宋麗華、長興國小校長陳淑蕙、長治鄉民代表黃德嬌、進興村村長梁錦文實地會勘時，發現校內PU跑道年久失修，坑洞、裂縫與補丁隨處可見，狀況相當嚴重。他說，孩子每天在這裡上體育課、村民天天來運動，一條跑道，卻到處都是陷阱，這樣的環境不能再拖。

宋麗華表示，校長在會勘過程中多次表達憂慮，擔心破損跑道影響學童上體育課時的安全，也讓清晨與夜間前來運動的居民暴露在跌倒風險中。她強調，學校與社區共用的運動空間，更應優先確保安全，「不能等到發生意外，才來補救」。

宋麗華同時感謝莊瑞雄在第一時間傾聽地方聲音，並迅速向中央爭取經費支持，促成跑道全面整建。她指出，若沒有中央與地方民代攜手合作，改善工程難以如此順利完成，並肯定莊瑞雄長期關注地方教育與基層建設，實際回應居民與校方的需求。

莊瑞雄強調，長興國小操場肩負全校500多位學童的體育教學，同時服務周邊5個村莊、數千名居民，「一個承載5個村莊的運動場地，不該破舊到讓安全靠運氣」。他說，尤其在清晨天色昏暗與夜間燈光不足時，破損跑道更潛藏高度風險，改善工程刻不容緩。

莊瑞雄表示，基於地方強烈需求與公共安全考量，他隨即向教育部積極爭取經費，成功獲得684萬元補助，推動台灣WA認證橡膠跑道全面更新。他說：「即使不是天天辦比賽，孩子與鄉親也值得用最安全、最好的跑道；該給孩子的不是將就，而是安全；該做的不是等待，而是立刻行動。」

