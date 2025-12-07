屏東51歲男預謀「轎車直衝」雞排攤！ 滾燙熱油噴濺老闆員工「二級燙傷」

屏東51歲陳姓男子疑與雞排店老闆有嫌隙，轎車直衝雞排攤，滾燙熱油噴濺老闆員工二級燙傷。讀者提供

屏東縣內埔鄉昨（6日）傍晚驚傳惡意撞店傷人事件。51歲陳姓男子開車行經昭勝路段時，竟突然猛力衝進路邊一家香雞排攤販，巨大衝擊導致鍋中滾燙的熱油當場噴濺，造成店內的老闆與員工二級燒燙傷，已緊急送醫救治。陳男警詢坦承預謀犯案，自己與雞排店家「互有嫌隙」，疑似因長期糾紛而故意開車撞進店中洩憤。

這起驚悚衝撞事件發生在昨天下午5時許，地點在屏東縣內埔鄉昭勝路段。51歲陳姓男子開車行經該處時，突然猛力衝進路邊一家正在營業的香雞排攤販。由於事發突然且衝擊力道大，鍋中滾燙的熱油當場大量噴濺出來，導致雞排店的老闆與員工瞬間遭受「二級燒燙傷」，緊急送醫。陳男在衝撞後留在現場，隨即被獲報趕到的警方當場逮捕。

警方透露，陳男酒測值為零，毒品快篩也呈現陰性反應。陳男警詢坦承，自己與雞排店家之間「互有嫌隙」，疑似因長期糾紛而故意開車撞進店中洩憤。

警方強調，陳男的行為已嚴重危及公共安全。訊後已將其依違反公共危險等罪嫌，移送檢方偵辦。至於陳男與店家詳細的衝突原因及確切的犯案動機，目前仍待警方進一步追查釐清。



