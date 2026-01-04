屏東76歲婦騎車離奇「撞進」路旁土地公廟 慘遭夾困喪命

屏東枋寮鄉發生一起離奇的車禍！一名76歲陳姓婦人於1月1日10時01分騎乘機車，途中不明原因衝撞路旁的土地公廟，造成廟體傾斜，婦人當場被夾困。消防局接獲報案後，迅速派遣人員到場救援，並使用千斤頂撐起廟體，將陳婦救出。然而，由於廟體與機車的重壓，陳婦的左小腿受到嚴重傷害，送醫後仍因傷重不治，警方目前正釐清事故的具體原因。

陳姓婦人騎車不明原因撞土地公廟送醫後傷重不治。（圖／翻攝畫面）

警方表示，事情發生在1月1日10時01分，地點位於屏東枋寮鄉中山路段，一名76歲陳姓婦人駕駛普重機車沿中山路北往南直行行駛，不明原因自撞路旁小廟，由於正值元旦日，巨大聲響嚇壞附近居民，於是嚇得趕緊打電話報案，警消人員接獲通報後，立即趕抵現場救援。

廣告 廣告

陳姓婦人騎車不明原因撞土地公廟送醫後傷重不治。（圖／翻攝畫面）

警方指出，員警趕赴現場處理後，陳女傷重意識模糊送枋寮醫院，於次（2）日不幸失去生命跡象。酒測值0 MG/L。警方持續查訪調閱行經該事故路段之相關車輛影像，以釐清事故發生原因。

陳姓婦人騎車不明原因撞土地公廟送醫後傷重不治。（圖／翻攝畫面）

枋寮分局在此特別呼籲駕駛朋友們，行車時務必隨時注意車前狀態，以維護自己及他人行車的安全。

延伸閱讀

影/嚇壞人！台北忠孝東路商辦停車場撿到空氣槍

用水問題沒解決！基隆男打市民專線嗆殺謝國樑 遭判2月

影/天人永隔！台中1歲半男童「父親面前嗆奶亡」