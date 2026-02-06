屏東85旬翁晨運摔落水溝「困樹叢」 幸遇暖警巡邏及時救援

屏東崁頂85歲老翁晨運時不慎跌落水溝樹枝堆，警消合力救援送醫，所幸無大礙。（圖／翻攝畫面）

屏東縣警局東港警分局崁頂分駐所警員陳秋良、謝佩蓉日前清晨5時許巡邏時，行經崁頂鄉環保路段發現路旁水溝堆積樹枝的地方有一名老翁受困其中。警方立即通報救護人員到場協助，在現場觀察老翁情況並與救護人員協力將老翁救出送醫治療，所幸無大礙。

據了解，85歲劉姓老翁當天凌晨獨自外出晨運，因天色昏暗，不慎失足跌落水溝旁樹叢內而受困。所幸巡邏警員及時發現，立即通報救護人員到場救援，在警消協力下順利將劉翁攙扶至救護車上，老翁意識清楚、無生命危險，家屬對警方積極協助深表感謝。

東港警分局呼籲，家中如有長者，民眾應多加關心長輩行蹤與作息，避免獨自外出，特別是在清晨或夜間視線不佳時段，以防意外發生。

