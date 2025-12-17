屏東9中醫診所提供居家醫療

健保署推動的「全民健康保險居家醫療照護整合計畫」涵蓋了居家中醫服務，讓行動不便民眾，居家也能持續續接受專業的中醫照護；目前屏東縣有九家中醫診所提供居家醫療服務，民眾如果有需求可就近洽詢協助。

九十多歲的黃老太太長年飽受多重疾病困擾，包括骨關節炎、骨質疏鬆、腰椎壓迫性骨折、帶狀皰疹神經痛及心房顫動等，行動不便多年，起居需要他人協助，每次看診都必須依賴輪椅，外出就醫極為不便。今年初，黃老太太再次發生腰椎壓迫性骨折，即使接受骨水泥椎體成形術治療，仍然活動劇痛，外出就醫的難度更是倍增。

家屬與合作中醫診所聯繫後，得知可透過健保居家中醫醫療服務，為長輩提供進一步的協助；經詳細評估Ｘ光影像，除腰椎骨質疏鬆與壓迫性骨折外，還發現腰椎骨刺與椎間盤高度降低等骨關節炎徵象。

屏東縣中醫師公會表示，雖然這些退化跡象過去並無明顯症狀，在注入骨水泥的椎體變得堅固，但週邊脊椎關節卻已老化脆弱，這種「強弱不均」的狀態容易造成鄰近節段的負擔，甚至引發新的問題，因此，透過中醫治療重新建立組織的平衡與緩衝能力，對術後長者格外重要。

此外，既有手指與膝關節骨關節炎的舊疾，因黃老太太年事已高，且長年服用抗凝血藥物，每次治療時皆採用較柔和的針刺與不留罐印的拔罐，配合適當的引導手法，並給予充裕的處置時間，確保筋骨能逐步自我修復，同時搭配內服中藥調養，經過數個月的治療，黃女士的狀況有了明顯進步，更獲得家屬高度肯定。

目前屏東縣居家中醫執行醫院，計有民眾醫院中醫科、幸德中醫診所、東港馬光診所、屏東榮民總醫院龍泉分院、泉毓中醫診所、馬光中醫診所、崇益中醫診所、衛福部屏東醫院中醫科、慶安中醫診所等九家。