屏東9獵人槍殺4黑熊！一審全判無罪

屏東地方法院今日針對霧台鄉大武部落獵殺保育類動物案作出一審判決，9名被告獲判無罪。

本案起源於2020年1月至2022年12月間，顏姓兄弟等9名原住民在霧台鄉獵殺4隻台灣黑熊、15隻台灣水鹿及3隻台灣野山羊。

法院審酌，今年2月18日野生動物保育法配合司法院釋字第803號解釋修正，針對原住民族獵捕野生動物，於第21之1條增訂「非營利自用」除罪事由，並以行政罰替代刑罰。

合議庭認定本案9名被告均為原住民，獵捕行為屬非營利自用，符合修法精神，因此判決無罪。

顏姓父親在偵查期間謊稱獵殺行為為其一人所為，意圖掩護兒子，被另判頂替罪，處拘役10天，可易科罰金。

檢警調查發現，其中一隻黑熊曾被以「三貼」方式載在機車上遊街，並陳列於民宅門口供村民觀覽。

這隻黑熊經電腦斷層掃描檢驗，確認為剛成年母熊，身體有三處中彈痕跡，包括右後肢脛腓骨粉碎性骨折、頸部背側及頭部左背側。胃中驗出狗的DNA，印證族人稱黑熊吃掉狗的說法。

林業保育署屏東分署表示，查扣的黑熊遺體已於2023年10月由國立自然科學博物館完成散狀骨骼與皮毛標本製作，現存放於博物館收藏庫，未來將用於教育展示及學術研究。

大武村長麥庸正表示，狩獵對族人是一般行為，事件後族人接受保育觀念，認知黑熊族群現況不允許狩獵。

他強調原住民精神在於分享，現改以通報獎金買豬肉分享族人。

來義鄉傳統狩獵文化協會理事長羅名宏指出，排灣族因海拔較低很少遇到黑熊，狩獵主要用於喪家除喪或祭典。

涂姓獵人表示，魯凱族可透過獵到黑熊等重大獵物獲得榮譽與階級提升，加上部落海拔較高，遇到黑熊機會較大。檢方原指出4隻黑熊獵殺地點距離村落0.4至16公里，不存在黑熊入侵村落情形。法院認為是否適用行政罰，應由主管機關另行審酌。全案可上訴。

