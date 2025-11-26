屏東9獵人殺台灣黑熊！機車3貼運屍惡搞「畫面超駭人」無罪理由曝

社會中心／綜合報導

屏東霧台鄉過去流出一段誇張影片，兩名男子騎著機車、懷裡抱著一頭黑熊屍體「三貼」上路，還邊笑邊錄影，畫面曝光後掀起輿論譁然。檢警介入追查，才揭出背後更駭人的真相，這群人疑似持獵槍連續獵殺四隻台灣黑熊，並剖腹取出內臟方便搬運。經調查共九人涉案，除黑熊外，還有台灣水鹿與野山羊也遭獵殺。稍早判決理由出爐指出，獵人因「1原因」，判無罪。

屏東獵人「殘殺台灣黑熊」！機車3貼運屍惡搞「畫面超駭人」無罪理由曝光

警方在冰箱內驚見台灣黑熊及野山羊屍體，另查獲14支水鹿腳、鹿頭標本與一把土製獵槍。（圖／民視新聞資料照）

據悉，該段於2022年12月流傳的影片中，兩名男子騎著無牌機車，將黑熊夾在中間載運，後座乘客還對鏡頭揮手作勢搞笑，拍攝者更以戲謔語氣調侃：「哎呦！你怎麼頭朝那邊不屑咧？」影片曝光後引發社會譁然。警方追查後鎖定主嫌為霧台鄉顏姓男子，前往住處搜索時，在冰箱內驚見台灣黑熊及野山羊屍體，另查獲14支水鹿腳、鹿頭標本與一把土製獵槍。檢方指出，顏姓父子與其他7名被告自2020年起至2022年間，多次持槍上山獵捕黑熊，甚至為方便搬運，剖腹取出內臟再運回部落。

屏東獵人「殘殺台灣黑熊」！機車3貼運屍惡搞「畫面超駭人」無罪理由曝光

該段於2022年12月流傳的影片中，兩名男子騎著無牌機車，將黑熊夾在中間載運，後座乘客還對鏡頭揮手作勢搞笑。（圖／民視新聞資料照）





事後顏父曾為替兒子掩護而出面頂罪，全案在2023年4月偵結並依《野生動物保育法》等罪起訴9人。根據《今日新聞》報導，屏東地院合議庭審理後認為，9名被告皆為原住民，獵捕行為屬「非營利自用」，依修法後的《野保法》第21條之1第1項，應不予處罰，因此判決無罪。

屏東獵人「殘殺台灣黑熊」！機車3貼運屍惡搞「畫面超駭人」無罪理由曝光

屏東地院合議庭審理後認為，9名被告皆為原住民，獵捕行為屬「非營利自用」，依修法後的《野保法》第21條之1第1項，應不予處罰，因此判決無罪。（圖／民視新聞資料照）

















《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

