屏東90歲老翁赴警局報失蹤：我老婆不見了 真相曝光「只剩1個」惹哭網

記者林昱孜／屏東報導

屏東萬巒一名9旬老翁忘了妻子不在了，跑到派出所報失蹤。（圖／翻攝畫面）

屏東一名高齡90多歲李姓老翁日前赴派出所報案，請員警幫忙找失蹤妻子，警方根據他提供的資料查詢，才發現揪心事實，原來李翁妻子早已於多年前離世。員警聯繫上親人，得知李翁一人獨居，近期因為記憶退化，屢屢出門尋找亡妻，稍作休息後，陪同李翁返回萬巒住家。

員警得知真相後幫忙聯繫唯一親戚，並護送老翁回家。（圖／翻攝畫面）

中午時分，90多歲李翁走進萬巒派出所，向員警表示妻子失蹤，希望他們能幫忙尋找，但卻一時說不清楚相關資料，經過來回耐心溝通，終於查出李翁妻子身份，但人早已於多年前離世，進一步聯繫其住家鄰長，再與李翁唯一親戚鍾男聯絡上。

鍾男表示，李翁獨居且時常因記憶退化，似乎停留在妻子還陪伴在身旁的日子，近期屢屢外出尋找妻子，已經忘了老伴早已於先走一步，不在身邊，並感謝警方通知。後續員警擔心高齡李翁

身體健康及人身安全，遂一路緊隨他身後，護送其安全返家。

內埔分局長江世宏提醒，家中長者若有記憶退化情形，建議可配戴愛心手環或於衣物註記姓名及聯絡電話，讓警方在必要時能迅速辨識與通知家屬，如遇緊急狀況，亦可撥打110或就近向派出所求助。

