屏東AI偵煙系統搭配無人機執法 抓500件露天燃燒

（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）屏東縣環保局布建2套制高點AI偵煙系統，再搭配無人機與輪班稽查人員全天監控，今年迄今已查獲500件露天燃燒，均開罰；環保局呼籲，農廢可運至9處集中場，也可撥打代清運專線。

屏東縣環保局統計今年迄今，查獲500件露天燃燒案件，每件均已依違反空氣污染防制法處以新台幣1200元至10萬元不等罰鍰。

環保局新聞稿表示，為防制露天燃燒，布建2套制高點AI偵煙系統，再搭配無人機（UAV）及全時無休輪班稽查人員，加強假日、夜間及民眾舉報熱點稽查頻率，盼透過嚴密監查，讓露天燃燒案件難以遁形。

環保局提及，同時提供多元化農業廢棄物妥善處理方案，如民眾生活產出的少量廢棄物，經分類打包後直接送交清潔隊，若有較大量農業廢棄物，可自行載運至9處農廢集中場暫置，其中有6處提供農膜（塑料薄膜）暫置，也可撥打免費代清運專線，經派員現勘確認後安排清運。

另外，也提供現地破碎補助，農業木質廢棄物經破碎後翻耕入土，尚可促進農地健康、增加土地肥分。

環保局強調，民眾若有發現露天燃燒違法行為，可提供相關照片、影片或車牌、門牌及座標等資訊，撥打24小時公害檢舉專線0800-066666，或上環保局網站線上陳情，將可透過地籍、車籍、戶籍及監視器畫面等，找出燃燒行為人。（編輯：李錫璋）1141223