屏東E起來AI智慧營運工作坊圓滿落幕 中小微企業力讚「實作扎實、收穫滿滿」

課程促進學員間交流。(圖片來源/臺灣獨角獸創意)

由數位發展部數位產業署主辦、中華民國資訊軟體協會執行，並由臺灣獨角獸創意有限公司輔導，以及財團法人大武山文教基金會、屏東縣農業微生物光合菌發展協會、臺灣農業藻菌教育推廣協會等單位合作舉辦的「屏東E起來AI智慧營運工作坊」，已於12月1日、12月2日與加碼場12月11日，在枋寮、屏東市以及屏東長治農科園區完成三梯次課程。

屏北場大合照。(圖片來源/臺灣獨角獸創意)

本工作坊隸屬於「引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫」中的「導入 AI 應用實作計畫」，旨在透過全程實作，賦予在地企業即戰力，快速掌握 AI 工具的應用，藉此加速提升營運效率與數位競爭力。

枋寮場大合照。(圖片來源/臺灣獨角獸創意)

工作坊課程精準聚焦企業最常面臨的三大營運場景——會議紀錄、人事管理與行銷素材製作。課程帶領學員親手操作三套實用 AI 工具：快可錄智慧語音筆記 (提升會議效率)、Apollo 人資管理系統 (優化人事行政)、AI 圖文生成機器人 (加速行銷產製)。

加碼場大合照。(圖片來源/臺灣獨角獸創意)

同時，透過講師示範、情境演練及分組操作的沉浸式學習，學員在課堂中即能實際完成錄音摘要、排班表模擬、素材產出等成果，真正做到「學得會、帶得走、用得上」。

於農科園區舉辦的加碼場吸引許多農民一起來學習。(圖片來源/臺灣獨角獸創意)

學員們也給予了極高的正面評價，例如：「全部都能動手做，當場做出成果很有成就感」、「受益良多、對未來工作更有方向」、「本次課程讓他們在短時間內清晰理解 AI 工具如何改善核心流程」，更有不少學員特別提到，能在屏東偏鄉參與到如此高品質的 AI 課程十分難得，也讓「縮短城鄉數位落差」成為本次工作坊最受肯定的核心價值之一。

臺灣獨角獸創意有限公司表示，本次工作坊成功引導在地企業從「聽過 AI」跨越到「會用 AI」的實戰階段。未來，將持續協助更多中小微企業提升數位工具操作能力，強化營運韌性，共同建構更具競爭力的屏東數位產業環境。

臺灣獨角獸創意有限公司強調，每梯次工作坊時數長達7小時，原本每梯只收20位民眾，三梯竟獲得總計超過80個合作社、公協會與具備統一編號之中小企業報名，身份別超過100位偏鄉農民、漁民、社會工作者、地方創生組織與公司行號的踴躍學習，足見偏鄉對AI的需求殷切，呼籲屏東的創業者打破框架，不要畫地自限，在偏鄉也可以與世界並肩同行！

(原始連結)





