屏東E起來AI智慧營運工作坊落幕 中小微企業力讚收穫滿滿

屏東E起來AI智慧營運工作坊落幕，參與人數超乎預期。

▲屏東E起來AI智慧營運工作坊落幕，參與人數超乎預期。

數位發展部主辦的「屏東E起來AI智慧營運工作坊」，已於十二月分在枋寮、屏東市及長治農科園區完成三梯次課程，參與人數超乎預期，將持續協助更多中小微企業建構更具競爭力的數位產業環境。

這項由數位發展部數位產業署主辦、中華民國資訊軟體協會執行，並由臺灣獨角獸創意有限公司輔導，以及財團法人大武山文教基金會、屏東縣農業微生物光合菌發展協會、臺灣農業藻菌教育推廣協會等單位合作舉辦的「屏東E起來AI智慧營運工作坊」，希望加速提升中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫。

廣告 廣告

該工作坊課程精準聚焦企業最常面臨的會議紀錄、人事管理與行銷素材製作等三大營運場景，帶領學員親手操作快可錄智慧語音筆記、Apollo人資管理系統、AI圖文生成機器人等三套實用AI工具。

同時透過講師示範、情境演練及分組操作的沉浸式學習，學員在課堂中即能實際完成錄音摘要、排班表模擬、素材產出等成果，真正做到「學得會、帶得走、用得上」。

臺灣獨角獸創意有限公司強調，每梯次工作坊時數長達七小時，原本每梯只收二十位民眾，三梯竟獲得總計超過八十個合作社、公協會與具備統一編號中小企業報名，身份別超過一百位偏鄉農民、漁民、社會工作者、地方創生組織與公司行號的踴躍學習，足見偏鄉對AI的需求殷切，呼籲屏東的創業者打破框架，不要畫地自限，在偏鄉也可以與世界並肩同行！