「屏東E起來AI智慧營運工作坊」啟動 助中小微型企業數位轉型

▲「屏東E起來AI智慧營運工作坊」將於枋寮及屏東市開課，協助中小微型企業數位轉型。

一項名為「屏東E起來AI智慧營運工作坊」，將於十二月一、二日在枋寮及屏東市兩地開課，協助中小微型企業在數位浪潮中的轉型腳步。

這項由數位發展部數位產業署主辦、中華民國資訊軟體協會執行、臺灣獨角獸創意有限公司輔導的工作坊，課程為「引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫」中的「導入AI應用實作計畫」培訓內容之一，協助地方企業掌握AI應用能力、提升營運效率。

該工作坊以「AI整合導入」為核心設計，聚焦企業日常營運中最常遇到的會議紀錄、人事管理與行銷推廣等三大場景。課程將帶領學員親手操作「快可錄智慧語音筆記」、「Apollo人資管理系統」及「AI圖文生成機器人」三項AI工具，體驗從內部管理到行銷產製的智慧化流程。

講師將現場示範並協助排除操作問題，並搭配小組討論、成果展示與情境演練，使學員不僅看得懂、更能做得到，可在課後立即將AI工具導入自身營運流程，改善人力負擔並提升效率。

第一梯次的枋寮場，將於十二月一日於蘭欣辣汗花果休閒農場舉辦；第二梯次的屏北場，則於十二月二日於CityReader讀者城市閱讀文創館舉行。參與資格為合作社、公協會及具統一編號之中小企業單位，每位學員需自備筆電與電源設備，全程免費，名額有限。

臺灣獨角獸創意有限公司表示，這次工作坊希望藉由AI工具的導入，引導屏東在地企業提升營運能量，培育企業因應市場變動的能力，共同打造更具韌性與競爭力的區域數位經濟環境；報名詳情可電洽該公司。