屏東YouBike前30分鐘免費延長1年 優惠持續至2026年底

屏東公共自行車YouBike啟用至今廣受歡迎。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東公共自行車YouBike從2023年2月啟用至今，全數1905輛自行車含665輛電動輔助自行車已投入營運，目前累積站點數達168站，因騎乘次數不斷上升、廣受好評，為鼓勵民眾持續使用公共運輸，屏東縣府宣布，YouBike前30分鐘免費騎乘優惠將延長到明(2026)年底。

屏東縣政府交通旅遊處表示，屏東YouBike啟用至今，運量累積超過400萬人次，今(2025)年11月單月運量更是突破20萬2000人，創下營運至今的新高，對於發展屏東公共運輸及減碳繳出亮眼成績單，顯示非常受民眾歡迎，明年度屏東YouBike優惠為前30分鐘免費至年底，YouBike電輔車則由民眾付費不補助。

交通旅遊處表示，目前「TPASS行政院通勤月票」優惠持續中，凡購買「屏東公車暢行299月票」、「屏東無限暢行399月票」或「南高屏999通勤月票」方案，均享屏東公共自行車(含YouBike電輔車)前30分鐘免費，不限騎乘次數，歡迎民眾多加使用。

相關費率問題及借還車問題可至YouBike官網查詢或撥打24小時客服專線(08-8849-888)，將有專人服務，更多公共自行車相關資訊，也可至微笑單車官方網站查詢。

