屏東YouBike 2.0享前30分鐘免費 優惠持續至明（115）年底

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 屏東公共自行車YouBike自112年2月啟用至今，全數1,905輛自行車含665輛電動輔助自行車已投入營運，目前累積站點數達168站，因騎乘次數不斷上升、廣受好評，為鼓勵民眾持續使用公共運輸，YouBike 2.0前30分鐘免費騎乘優惠將延長到115年底。

屏東縣政府交通旅遊處表示，屏東YouBike啟用至今，運量累積超過400萬人次，114年11月單月運量更是突破20萬2,000人，創下營運至今的新高，對於發展屏東公共運輸及減碳繳出亮眼的成績單，顯示非常受民眾歡迎，明(115)年度屏東YouBike 2.0優惠為前30分鐘免費至年底，YouBike 2.0E電輔車則由民眾付費不補助。

交通旅遊處表示，目前「TPASS行政院通勤月票」優惠持續中，凡購買「屏東公車暢行299月票」、「屏東無限暢行399月票」或「南高屏999通勤月票」方案，皆享屏東公共自行車（含YouBike 2.0E）前30分鐘免費，不限騎乘次數，歡迎多加使用。

▲屏東YouBike持續享前30分鐘免費騎乘優惠至115年底。（圖／屏縣府交旅處）

相關費率問題及借還車問題可至YouBike官網（https://www.youbike.com.tw/region/pthg/）查詢或歡迎撥打24小時客服專線（08-8849-888），將有專人服務。

更多公共自行車相關資訊，請至微笑單車官方網站查詢。欲掌握屏東最新活動或縣內公車動態資訊，歡迎下載「屏東go好玩」APP及「屏東公車」APP查詢。