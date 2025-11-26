屏榮簽署永續發展倡議書 善盡醫療應盡義務

記者孫建屏／綜合報導

屏東榮民總醫院日前由院長王瑞祥正式簽署「醫院永續發展倡議書」，承諾將環境永續與醫療責任相結合，為屏東鄉親打造更健康的醫療環境與生活空間，讓屏東鄉親不只有更好的醫療照顧，更能在更健康的環境中生活。

簽署儀式在臺灣永續能源研究基金會董事長簡又新、各醫院代表、臺灣氣候與健康聯盟各界夥伴共同見證下進行，王瑞祥致詞表示，醫療責任不應侷限於治療患者，更應延伸至環境守護，作為位處臺灣極端氣候最易受衝擊地區的醫療機構，屏東榮總深感責任重大。

廣告 廣告

王瑞祥強調，屏東榮總近年成長顯著，10月單月門急診達3.2萬人次創開院新高，提供在地更多醫療量能。然而，快速成長的醫院若不主動管理環境衝擊，成長本身就會變成一種傷害，此次簽署倡議書代表屏榮的堅定承諾，但「這不是終點，而是開始。永續是一場馬拉松，不會因為簽了字就完成。」

屏東榮總表示，醫院今年成立永續發展委員會，系統性地將ESG融入醫院運營的環境面、社會面、治理面等各個環節，永續是一場馬拉松，未來將持續深化永續實踐，善盡醫療人應盡的義務。

屏東榮民總醫院日前在臺灣永續能源研究基金會董事長簡又新、各醫院代表、臺灣氣候與健康聯盟各界夥伴共同見證下，由院長王瑞祥簽署「醫院永續發展倡議書」。（屏東榮總提供）