屏榮高中多媒體展 創意上線、青春啟動！

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】在科技快速發展、創意表現形式日益多元的時代，設計已成為青少年重要的自我表達方式。為支持學生專業學習成果，並促進青少年公共參與，屏東縣政府社會處與屏榮高中共同舉辦屏青學堂「PING ME UP—屏榮高中多媒體設計科作品展」，展覽自12月25日起展至12月27日止，於屏東縣青少年中心二館－聚展空間持續開放參觀。

展覽開幕恰逢聖誕假期，屏東縣政府於公園周邊規劃美麗的節慶布置，吸引大量民眾前來走訪，並帶動不少參觀人潮進入展場，近距離欣賞學生作品。

本次作品展以「PING ME UP」為主題，象徵青少年在數位與科技世代中，透過創作與世界產生連結與回應。展覽共展出15組學生專題作品，創作形式涵蓋平面設計、多媒體影音及立體造型設計等。每件作品皆為學生歷經長時間企劃、實作與修正的成果，內容回應性別與性教育、地方文化、環境生態、情感療癒、生命教育與親子關係等當代重要議題，展現青少年世代對生活與社會的觀察與思考。

展出作品包含《迷性》、《你性什麼》探討性別與性教育議題；《萬舟物語》、《星村同行》關注地方文化與動物保護；《外來萌客》、《好鄰居、壞鄰居？》以遊戲與漫畫形式推廣生態保育觀念；《沈默的重量》、《聲命力》透過影像與聲音探索生命價值與情緒療癒；另有《香牽》、《虎爺的零食》、《語航者》等作品，以創意視角呈現信仰文化與親子情感連結。

本次展覽活動總召黃同學表示: 「這場展覽是我們這三年努力的成果，籌備的過程大家投入了大量心力，看到我們的作品能完整呈現真的很值得。透過現場和觀眾聊天、解說理念，跟大家介紹自己的作品真的很有成就感，很開心。」

縣府社會處表示，本次成果展不僅是學生學習成果的呈現，更是青少年實際走入公共場域、與社會對話的重要歷程。學生除完成校內專題製作外，亦參與展覽規劃與展場呈現，從作品定位、展示方式到現場解說與互動設計，皆為重要學習歷程。透過實際面對觀眾與專業回饋，學生得以培養表達能力、公共溝通與反思能力，深化創作經驗。

本次展覽於「屏東縣青少年中心二館－聚展空間」展出，該空間以支持青少年靜態展覽與策展實踐為核心目標，強調以陪伴方式協助青少年將想法轉化為展覽成果。中心依青少年需求，提供策展討論、展示規劃與實務引導等支持，陪伴其完成從創作到公開發表的過程，協助青少年累積公共表達與行動經驗，落實青少年培力。

本次成果展亦呼應《兒童權利公約》（CRC）精神，落實兒少表意權與參與權（第12、13條），並支持青少年多元發展與健全成長（第6、29條）。透過提供安全且具彈性的公共展覽空間，讓青少年在被尊重與被理解的情境中發聲，回應社會議題，實踐公民參與。

青少年中心二館未來將持續作為青少年創作與策展的實踐平台，歡迎學生社團及個人創作者提出具公共性與創意發展潛力的展覽構想，與中心洽談合作，讓更多青少年的作品與觀點有機會走入社區，被看見、被討論。

社會處表示，本計畫由衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金補助支持，誠摯邀請民眾把握展期蒞臨參觀，親身感受青少年的創作能量與多元視角。更多展覽資訊，請關注「屏東縣青少年中心」Facebook粉絲專頁及Instagram，或電洽 08-7366066 分機21。