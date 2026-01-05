屏死亡車禍逾65歲長者風險偏高

屏東警分局統計去年交通死亡車禍，共發生三十二件，較前年減少十一件，其中，年齡層以六十五歲以上長者風險偏高！

屏東警分局分析去年度交通死亡車禍中，道路型態以省道及縣道各發生九件為大宗。省、縣道路段車流量大、行車速度快，駕駛人若未保持安全距離或未確實減速，易釀成嚴重事故，顯示省、縣道路段仍為交通事故防制重點。

發生時段集中於上午六至八時、十至十二時及下午二至四時，各時段均發生五件，主要為通勤、洽公及外出活動頻繁時段，用路人密集、交通狀況變化大，稍有不慎即可能導致事故發生。

肇事車種以機車事故占比最高，共二十六件；機車防護性相對不足，且需與大型車輛混合行駛，一旦發生事故易造成嚴重傷亡，顯示機車族群仍為事故防制關鍵對象。