屏消推形象月曆 提升防災意識

屏東縣政府消防局推出形象月曆，由第一線消防人員親自入鏡，透過健康陽光、充滿力量感的形象，提升民眾對消防工作認識與防災意識，並提供一百份開放網路抽獎。

屏縣消防局表示，這次月曆由屏東縣第一線消防人員親自入鏡，透過健康陽光、充滿力量感形象，呈現消防員在高溫火場、風雨救援、深夜出勤任務中，也展現親民、溫暖一面。

消防局指出，月曆拍攝主題為「平衡」，結合「專業救災」、「生活日常」等兩大元素，畫面中不僅可見消防員健美結實的體態，更搭配日常穿著，凸顯消防同仁全天候待命、無私奉獻的精神。月曆風格健康、正向，盼能打破外界對消防工作的刻板印象，讓民眾更認識消防人員的辛勞與付出。

消防局說，月曆不作販售，除了抽獎管道，民眾也可至消防隊各分隊作登記索取，不過印製量有限，預計僅有五百至六百份。消防局也說，期盼藉由月曆拉近消防與民眾之間距離，也希望社會大眾一同支持消防、關注公益。月曆將抽出一百份，抽獎方式可至屏東消防臉書粉專查詢，活動時間即日起至明年一月一日止。